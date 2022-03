« C’est un article qui n’a pas sa place, a dit Me Hélène Poussard, durant sa plaidoirie au palais de justice de Montréal. Je ne vous dis pas que c’est correct ce qui est écrit. Mais après avoir lu ça, une personne objective ne va pas moins aimer les Juifs et les discriminer. »

Me Poussard fait référence au texte publié en janvier 2017 sur le portail néonazi américain, qui est la preuve principale de ce procès et par lequel Gabriel Sohier Chaput est accusé d’avoir fomenté la haine. L’article traite d’affiches antisémites qui ont été placardées dans un abribus de la Colombie-Britannique en janvier 2017 et s’attaque aux Juifs ainsi qu’aux ressortissants asiatiques.

Mépriser une personne, la Cour suprême a dit que ce n'était pas suffisant pour fomenter la haine , a soutenu Me Poussard, citant le cas de Jim Keegstra, un enseignant albertain qui a fait de la propagande antisémite auprès de ses élèves et qui a été accusé de crime haineux en 1984.

[...] j’estime que la ''haine'' désigne une émotion à la fois intense et extrême qui est clairement associée à la calomnie et à la détestation , peut-on lire dans la décision rendue en 1990  (Nouvelle fenêtre) par le juge Dickson.

Pepe the frog et PewDiePie

Du nazisme partout, sans arrêt, jusqu’à ce que les rues de nos rues soient inondées par les larmes de nos ennemis , écrivait l’accusé en janvier 2017 dans l’article mis en cause et qu’il signe du nom de plume de Zeiger.

Mardi, Gabriel Sohier Chaput a admis qu’une telle affirmation pourrait susciter de vives réactions chez des membres de la communauté juive.

Gabriel Sohier Chaput, aussi connu sous le pseudonyme de « Zeiger » était un des auteurs les plus prolifiques du site The Daily Stormer. Photo : Capture d'écran

Le nazisme est une idéologie contraire aux intérêts des personnes de foi juive. Vous ne croyez pas que ça développe le sentiment qu’on devrait avoir de la haine envers ces gens-là? Est-ce qu’on peut sous-entendre un appel au génocide? , a demandé à l’avocate de la défense le juge Manlio Del Negro.

Le texte est notamment illustré par une photo d’un Juif et d’une chambre à gaz. C’est choquant, ça peut même être répugnant, a ajouté le magistrat. Ça permet de croire que ces personnes méritent d’être exterminées.

Me Poussard a plaidé qu’il faut regarder l’article dans son ensemble. Mon client répond aux gens de gauche qui traitent de racistes et de nazis ceux qui ont des idées plus à droite. Il s’autoproclame nazi pour s’adresser à eux. Il n’a jamais dit qu’il était pour l’Holocauste. Il dit même que ça ne pourrait arriver aujourd’hui et il ne croit pas qu’il y a des gens qui veulent exterminer les Juifs.

L’article est entre autres illustré par une photo du youtubeur vedette PewDiePie et par la grenouille Pepe the frog, un symbole souvent associé à la droite alternative. Pour l’avocate de la défense, ces éléments de la culture populaire prouvent que la publication ne se prend pas au sérieux.

Le youtubeur PewDiePie, sur l'en-tête du média néonazi Daily Stormer Photo : Capture d'écran

Son but est de faire rire et d’avoir un style fleuri. Ça peut être de très mauvais goût, mais il y a d’autres véhicules pour punir ça, notamment au civil. Je ne trouve pas ça drôle et je trouve ça choquant. Je ne comprends pas pourquoi quelqu’un voudrait s’amuser de ça, mais je ne vois pas comment les personnes juives pourraient subir de la détestation suite à la lecture de l’article.

Le procès devait se terminer aujourd’hui, mais il faudra finalement attendre jusqu’au 8 juillet pour entendre la plaidoirie de la Couronne.

De 2016 à 2017, l’accusé publiait alors de manière anonyme sur le site du Daily Stormer. Il a été démasqué en mai 2018 grâce au travail conjoint du journal The Gazette (Nouvelle fenêtre) et des militants de Montréal antifasciste  (Nouvelle fenêtre) . Un mandat d’arrêt a été lancé contre lui en novembre 2018, à la suite d'une plainte déposée par l’organisation juive B’nai Brith.

La peine maximale pour avoir fomenté la haine contre un groupe identifiable est de deux ans de prison.