La Bibliothèque régionale de Saint-Pierre-Jolys doit trouver de nouveaux locaux

Cette bibliothèque se trouve présentement dans les locaux de l’École Héritage Immersion.

Selon la présidente du conseil d’administration de la bibliothèque, Paule Péloquin, l’entente conclue avec la Division scolaire Vallée de la Rivière-Rouge prend fin le 1er mars 2023.

Dans une lettre envoyée au conseil d'administration de la bibliothèque, la Division scolaire explique qu'une augmentation dans le nombre d'inscriptions d'élèves génère un besoin en matière d'espace.

Cette annonce pose un défi de taille pour l'établissement, selon Mme Péloquin.

À Saint-Pierre-Jolys même, il y a deux écoles et un hôpital, mais il n’y a pas beaucoup d’édifices prêts à accueillir une bibliothèque, observe-t-elle. On est en plein milieu du village, les gens peuvent marcher pour s'y rendre. Notre place est idéale.

Mme Péloquin appréhende les défis technologiques et logistiques liés au déménagement.

Le logiciel pour classifier nos livres appartient maintenant à la Division scolaire. Si on déménage de là, il va falloir acheter le logiciel et reclasser tous les livres. Avec 60 000 exemplaires, ça va nous prendre du temps et de l’argent , souligne-t-elle.

Selon Paule Péloquin, le conseil d’administration et les responsables de la Division scolaire n’ont jamais tenté de trouver une solution conjointement.

Le Conseil d’administration de la bibliothèque dit avoir sollicité l’appui des élus la municipalité rurale De Salaberry et du village de Saint-Pierre-Jolys, ainsi que de l’Association des municipalités bilingues du Manitoba.

La succursale de la bibliothèque à Saint-Malo est aussi visée

Paule Péloquin fait savoir que la Division scolaire de la Vallée de la Rivière-Rouge a également indiqué vouloir reprendre les locaux de l’École Saint-Malo.

L’entente entre la bibliothèque et la Division scolaire arrive aussi à terme le 21 décembre 2022.

Paule Péloquin croit que le scénario idéal serait que les deux bibliothèques restent dans leurs locaux actuels.

Avec les informations d'Abdoulaye Cissoko