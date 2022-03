La SÉPAQ prend en charge l’offre de canot-camping dans la Réserve La Vérendrye

La gestion de cette activité était assurée depuis 1993 par l’organisme Canot-camping La Vérendrye. En reprenant le flambeau, la SÉPAQ espère faciliter l’expérience pour les clients en plus de vouloir développer l’offre au cours des prochaines années.

La mission première de Canot Kayak Québec est de faire la promotion de l’activité, pas nécessairement de gérer une base de canot-camping, précise Johanne Vienneau, directrice générale pour le secteur Abitibi-Témiscamingue de de la Réserve faunique La Vérendrye. Nous, c’est le genre de choses dans lesquelles on excelle. En ajoutant ce produit à tout ce qu’on offre déjà, comme la pêche, le camping et l’hébergement en chalet, ça va permettre aux gens de ne pas avoir à cogner à deux portes pour une même destination.

La SÉPAQ entend continuer à travailler de concert avec Canot Kayak Québec pour assurer le développement de cette activité. Pour les adeptes qui fréquentent déjà la Réserve faunique, les produits et services offerts par le passé demeureront inchangés en 2022, y compris la tarification.

L’organisme nous lègue tout un héritage avec 18 circuits aménagés, couvrant plus de 800 km. On se démarque au Québec et on ne veut pas changer une formule gagnante. Mais on veut aussi y ajouter des améliorations au fil du temps, en développant de nouveaux secteurs. Plusieurs circuits sont fort achalandés et on retrouve aussi un seul centre de location, situé au Domaine. Nous aimerions bien en avoir ailleurs, ce qui nous rapprocherait aussi de la clientèle de l’Abitibi-Témiscamingue , ajoute Johanne Vienneau.

Les réservations pour la saison 2022 ouvriront le 7 avril.