La hausse du prix du diesel force Intercar à demander une augmentation de ses tarifs

C’est ce qu’a indiqué le président du Groupe Intercar, Hugo Gilbert, en entrevue vendredi lors de l’émission Place publique.

Il faut s’attendre à une augmentation. Pour nous, comme c’est notre deuxième dépense la plus importante, on a déposé déjà une demande à la Commission des transports du Québec [...] d’augmentation au 1er avril de 12 % et déjà nos services de location d’autobus, on a une augmentation de 14 % sur le prix affiché , a-t-il révélé.

Plus économique que l'auto, assure Hugo Gilbert

Il n’y a cependant pas que des mauvaises nouvelles dans le monde du transport. La capacité des autobus profitera des assouplissements aux mesures sanitaires qui entreront en vigueur bientôt.

Après le déconfinement, le nombre de départs n’est pas encore ce qu’il était. On espère qu’avec le 12 mars, où on va pouvoir mettre le double de personnes à bord, que les gens vont se remettre aussi à voyager, à aller voir les familles, les amis. On espère que ça va rajouter du monde dans nos autobus , a présenté Hugo Gilbert.

Le dirigeant espère également que la hausse du prix de l’essence amènera des gens à calculer qu’il revient moins cher de prendre l’autobus plutôt que leur voiture personnelle, malgré la hausse de 12 %. Le litre d'essence atteint désormais 1,74 $ au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Hugo Gilbert, président du Groupe Intercar Photo : Groupe Intercar

Le double d'il y a un an

Les autobus d’Intercar utilisent du diesel qui a aussi subi une forte hausse. Hugo Gilbert a ajouté qu’au moins son entreprise bénéficie d’un contrat d’approvisionnement qui lui permet d’avoir des prix inférieurs à ceux à la pompe.

Chaque véhicule contient 1000 litres et la consommation moyenne est de 35 litres aux 100 kilomètres, avec une différence de plus ou moins 10 à 15 % selon le style de conduite et les conditions.

On le paie le double de ce qu’on payait il y a un an à pareille date. [...] C’est sûr que ça a un impact depuis quelques semaines, puis même depuis quelques mois. Ce sont des impacts qui sont immédiats et assez importants sur l’ensemble de nos services, surtout sur l’interurbain, car c’est des liaisons quotidiennes, plusieurs fois par jour, que ce soit avec le Lac-Saint-Jean, le Saguenay, la Côte-Nord, mais aussi sur la location d’autobus , a-t-il poursuivi.

Pour ce qui est du transport scolaire, Intercar bénéficie de mécanismes de compensation mis en place par le ministère de l’Éducation.