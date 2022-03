La pénurie de main-d’œuvre continue de donner du fil à retordre à Postes Canada

La société d’État reconnaît par courriel que le recrutement est difficile dans la région depuis déjà plusieurs années. Elle assure toutefois que des mesures sont prises pour trouver du personnel et invite les gens à consulter son site internet pour les offres d’emploi.

Du côté du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), on indique que la pénurie de personnel atteint des sommets depuis quelques années. La difficulté de recruter du personnel oblige Postes Canada à offrir la livraison du courrier en heures supplémentaires à d’autres facteurs, parfois même le dimanche.

À Val-d’Or, du personnel sur appel de l’extérieur de la région est même venu prêter main-forte durant le temps des Fêtes, alors qu’il manquait de trois à quatre employés. Si la situation s’est résorbée depuis, l’équilibre demeure précaire selon Josée Mercier, présidente de la section locale du STTP de Val-d’Or.

Je peux vous dire qu'à Amos, il y a une route de facteur qui n’est pas comblée présentement, parce qu’on n’a pas de personnel. À Val-d’Or, c’est comblé, mais si quelqu’un doit prendre un congé de maladie, ça ne marche plus, il y a des routes qui ne sortent pas. Ce n’est pas évident, on vit vraiment un manque criant de personnel , fait valoir celle qui représente environ 75 employés syndiqués d’Amos, Malartic et Val-d’Or.

En raison de la pandémie, Postes Canada a vu le nombre de colis envoyés par les PME croître. (archives) Photo : Radio-Canada

Pas d’employés occasionnels

En fait, selon Josée Mercier, l’un des problèmes actuellement, c’est la difficulté de monter une liste d’employés occasionnels pour soutenir les équipes en place.

Jusqu’à il y a trois ou quatre ans, les occasionnels pouvaient être jusqu’à 7 ou 8 ans sur une liste d'appel avant d'être appelés pour avoir un poste à temps partiel commis ou facteur. Notre dernier employé occasionnel est entré directement dans un poste de facteur. Ça ne nous donne jamais de lousse. Moi, j’ai jamais vu ça et ça fait 30 ans que je suis aux postes , souligne Josée Mercier.

La solution, c’est donc d’embaucher plus de gens, mais la présidente de la section locale STTP de Val-d’Or reconnaît que ce n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît.