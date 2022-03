Prix du mazout: un record historique au Nouveau-Brunswick

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick a fixé le prix maximum du mazout à 1,74 cents le litre. Il s’agit d’une augmentation de 23 cents le litre depuis le 24 février dernier.

Ainsi, remplir un réservoir résidentiel de 910 litres coûte aujourd'hui 180 dollars de plus.

« Ça comme pu de bon sens, si t'as pas de chauffage d'appoint ou rien d'autre, ils vont nous ruiner. » — Une citation de Sylvert Haché

Les échanges sur les marchés boursiers pour l'huile à chauffage ont été très volatiles ces derniers temps. Au point que la Commission provinciale a été forcée d'augmenter le plafond maximum pendant trois jours consécutifs.

Sylvert Haché estime que le prix du mazout a beaucoup trop augmenté au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Serge

Le prix actuel demandé est un record historique pour le Nouveau-Brunswick.

Même si plusieurs néo-brunswickois ont adopté un chauffage plus économique, certains propriétaires utilisent toujours le mazout pour se garder au chaud.

Sylvert Haché croit que des gens vont souffrir de cette augmentation importante. Ah, sur et certain, y'en a qui vont s'acheter des petites chaufferettes électriques pis des affaires de même, c'est sûr et certain, au prix que c'est rendu là pis aux salaires qu'on fait alentour d'icitte, c'est sûr que ça va affecter du monde.

Le président de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, Marcel Larocque, souhaite que le gouvernement intervienne pour aider ceux qui sont durement affectés par la hausse du prix du mazout. Photo : Radio-Canada

L’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick s’inquiète de cette flambée des prix. Après la facture d'épicerie, le coût de l'essence et maintenant le mazout, j'pense que ça va être de plus en difficile d'arriver à la fin du mois. Il y a des décisions qui s'imposent. Pourquoi on ne viendrait pas en aide à cette clientèle-là, surtout que le gouvernement a des sous?

Selon les observateurs, les récentes hausses de tous les carburants sont directement liées à l'incertitude des marchés causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

