Réfugiés ukrainiens : le Service d’accueil des nouveaux arrivants se mobilise

Une annonce qui tombe à point alors que la province pourrait accueillir sous peu de nombreux Ukrainiens.

Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et aussi ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet veut que son gouvernement prenne le relais du gouvernement fédéral dans le processus d’immigration. De l'Ukraine au Québec, c'est Ottawa qui prend en charge les visas, l'ambassade, le transport. Mais quand elles arrivent au Québec, c'est là qu'on prend en charge, dit-il.

Les organismes communautaires, les coopératives de services, les villes et MRC, tout le monde sera mis à contribution afin d'offrir un maximum de services aux migrants ukrainiens qui réussiront à fuir la guerre.

« On va évaluer leur besoin pour obtenir permis de conduire, des cours de français, inscrire leur enfant à l'école. On va s'assurer de les faire bénéficier du service québécois d'assurance maladie; des services de garderie et autres. » — Une citation de Jean Boulet, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et aussi ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Selon le ministre, 42 500 personnes d'origine ukrainienne résident actuellement au Québec. Un programme spécial sera mis en place afin que les membres de leur famille puissent venir les rejoindre. Il explique que leur situation exceptionnelle fera en sorte que leur dossier sera traité en priorité : On a une bonne équipe de bénévoles, d'intervenants. J'ai déjà commencé à chercher des gens qui parlent russe un peu partout pour se préparer.

Une situation exceptionnelle déjà vécue à Trois-Rivières

À Trois-Rivières, le Service d'accueil des nouveaux arrivants est déjà mobilisé. En 2016, l'équipe a facilité l'arrivée d'une vingtaine de familles en Mauricie comme l’expliquait le directeur général Ivan Suaza : C'était une des premières villes, Trois-Rivières, qui était prête à recevoir les Syriens dans le temps. Alors, ce n'est pas une situation que nous ne connaissons pas. On connaît déjà la situation d'urgence.

Même si le temps presse, Ivan Suaza rappelle qu’il faut bien faire les choses : Il faut préparer les gens. Votre famille va aller à tel endroit, tout le monde va y aller. C'est dur quand on sépare les familles.