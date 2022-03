Beaucoup d'informations et peu de consultation pour les premières séances lancées par l'administration Marchand

La Ville de Québec vient de lancer une vaste série de consultations sur son projet de tramway. L'objectif de la nouvelle administration est de reprendre le dialogue avec les citoyens pour susciter une nouvelle adhésion. Signe encourageant pour le maire Bruno Marchand : plus de 700 personnes se sont inscrites aux différentes séances.

À l'évidence, le projet avait nettement besoin d'être réexpliqué et les choix, de nouveau justifiés. Même si l'administration Marchand reprend essentiellement le projet de l'administration précédente, reste qu'il a subi plusieurs transformations depuis un an.

La rue partagée sur René-Lévesque est un concept qui demeure un peu abstrait pour les citoyens. Transformé un boulevard en une rue pour la circulation locale, c'est un tout un changement.

Plusieurs fois lors des séances, les membres du Bureau de projet ont patiemment énuméré les avantages du tramway, par rapport au service d'autobus, ils ont rappelé les objectifs d'une rue partagée et ils ont tenté de rassurer les citoyens sur les effets de l'abattage d'arbres le long du parcours.

C'est un peu le retour à la case départ.

Préoccupations

Autant les commerçants que les résidents avaient des questions bien précises sur les effets de l'arrivée du tramway dans leur quartier. La Ville avait toutefois peu de réponses à leur offrir.

On sait que 80 % des voitures qui empruntent le boulevard René-Lévesque à l'heure actuelle vont opter pour Grande Allée et qu'il y aura une augmentation de 11 % du débit des voitures dans les petites rues du quartier Montcalm. Des enjeux de sécurité et de qualité de vie ont été soulevés.

À travers les réponses du Bureau de projet, on décèle qu'il y aura beaucoup d'ajustements autant pour les résidents que pour les commerçants. La Ville promet une étude de circulation pour trouver des solutions aux embûches. C'est à cette étape, dit-elle, que les citoyens seront appelés à collaborer.

La véritable consultation est donc pour plus tard. On va chercher des mesures de mitigation à l'intérieur de paramètres qui auront déjà été définis.

Sentiment de déjà vu

Pour les détracteurs du projet, l'exercice des derniers jours n'aura pas suffi à convaincre du réel désir de la Ville d'écouter les citoyens.

Toutes les questions qui remettaient en doute le tramway, comme mode de transport, ou encore le nombre de stations ont été ignorées. La conseillère responsable du projet, Maude Mercier Larouche, a été claire d'entrée de jeu : il est trop tard pour espérer modifier le tracé.

La colère et la frustration de certains citoyens étaient perceptibles, même si les séances se sont déroulées en mode virtuel.

Renverser une tendance

L'administration Marchand est fière de cet exercice.

Mais il reste difficile de mesurer l'enthousiasme des citoyens du quartier Montcalm. Les enjeux sont nombreux. L'arrivée du tramway va bousculer leurs habitudes.

Le sondage réalisé par l'administration Marchand en début d'année démontre que l'appui au projet est en baisse, à 41 %, et que le scepticisme s'est installé dans tous les quartiers de la ville.

Est-ce que tout est en place pour renverser la tendance? Rappelons que les projets de transport collectif rallient rarement plus de la majorité des citoyens.

Ce n'est que le début de la conversation avec les citoyens.