Un nouvel espace plus adéquat pour Lauberivière : « On se battait contre un bâtiment »

Des chambres individuelles, des installations neuves et plusieurs pépins en moins. Le déménagement du refuge pour itinérants Lauberivière, dans Saint-Roch, aura permis aux intervenants et aux bénévoles de se concentrer sur leur mission et ne plus se battre contre l’ancien bâtiment devenu vétuste.

Avant, on passait du temps à réparer des trucs, à déboucher une toilette en fin de journée, maintenant, on a plus de temps pour aider , illustre l’intervenante Catherine Bisson, responsable de l’hébergement pour femmes.

Cette dernière a connu les installations de l’ancienne bâtisse de Lauberivière sur la rue Saint-Paul. Un an après le déménagement dans les nouvelles installations de la rue du Pont, elle constate que les commentaires sont positifs.

Beaucoup de commentaires par rapport à l’intimité, grâce aux chambres qui sont maintenant individuelles, comparativement à des dortoirs, avant. Et les douches aussi. C’est très bien reçu , poursuit-elle.

« Avant, on s’adaptait aux locaux, maintenant, ils sont adaptés. Tout est réfléchi. » — Une citation de Catherine Bisson, intervenante

Catherine Bisson discute avec deux collègues dans leur nouvel espace de travail du refuge pour les femmes. Photo : Radio-Canada

La nouvelle bâtisse fonctionne avec le même nombre de lits qu’avant, soit 101 chambres, mais des agrandissements sont possibles, lorsque le financement le permettra.

42 000 nuitées en 2021

Le portrait de l’itinérance a changé à Québec et ailleurs, souligne Éric Boulay, directeur général du refuge.

Pour nous, ce déménagement, c’est un succès parce qu’on peut mieux accueillir les gens. Et on sort plus de gens de la rue , témoigne-t-il.

En près de cinq ans, il précise que le nombre de nuitées a augmenté de 67 %. On était à 24 000 couchés en 2017, et en 2021, c’est 42 000 , d’après le directeur général.

Il croit que l’itinérance a commencé à augmenter dès 2019, à Québec, donc avant le déménagement dans les nouveaux locaux. Et ensuite, il y a eu la pandémie.

Évidemment, ç’a amplifié ce que l’on voyait déjà, mais ce n’est pas la cause, c’est un facteur aggravant , croit Éric Boulay.

Les blocs sanitaires sont beaucoup plus intimes que dans l'ancien bâtiment où les douches n'étaient pas individuelles. Photo : Radio-Canada

Il précise toutefois que le déménagement de son organisme n’est pas arrivé pour répondre à cette augmentation des personnes en situation d’itinérance. On travaillait sur ce projet parce que l’ancien bâtiment était vétuste , rappelle-t-il.

Plaintes dans le voisinage

Le déménagement de Lauberivière est aussi venu avec des défis. Malgré tous nos succès, ç'a créé une onde de choc dans le quartier, mais c’est propre à tous les quartiers centraux , soutient Éric Boulay.

Avec l’arrivée de Lauberivière sur la rue du Pont, à 550 mètres de l’ancien bâtiment, des résidents dénoncent des comportements marginaux qu’ils estiment être plus nombreux qu’avant.

C’est dérangeant, et je comprends , réitère le directeur général qui a souvent parlé de l'enjeu de la cohabitation dans Saint-Roch au cours des derniers mois.

On est plus une solution qu’une cause. On fait partie du comité de bon voisinage. On parle avec tous les acteurs clés, comme le CIUSSS de la Capitale-Nationale et la Ville , indique-t-il.

Éric Boulay, directeur général de Lauberivière Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Les usagers de Lauberivière qui le souhaitent sont aussi invités à participer à une brigade de rue, pour ramasser les déchets et s’assurer que les environs demeurent propres.

On a eu 700 personnes qui y ont participé jusqu’à maintenant , précise le directeur. On réalise que c’est aussi un bon tremplin parce que ces gens-là gagnent de l’estime et c’est une bonne étape avant la réinsertion sur le marché du travail.

Une autre rencontre du comité de voisinage, pour répondre aux doléances des citoyens, est prévue le 17 mars.

Pour le moral des troupes

À l’intérieur des murs, la cohabitation se déroule différemment.

En plus d’accueillir les usagers dans un milieu adapté et lumineux, le directeur se réjouit également d’offrir un meilleur milieu de travail à ses employés et aux bénévoles.

La nouvelle cuisine de Lauberivière dispose d’équipements neufs et modernes. (archives) Photo : Radio-Canada / Steve Breton

La cuisine! Quelle amélioration. C’est beaucoup plus facile de servir des repas. Tous ces nouveaux outils, ce nouvel espace, ça paraît dans le moral des troupes , mentionne Éric Boulay.

Au sous-sol, quatre bénévoles travaillent dans la buanderie lors du passage de Radio-Canada. L’ambiance est calme, on voit presque leur sourire à travers les masques.

Quand on a les bons outils, on fait de la bonne ouvrage , nous confie Jean-Guy Lévesque, un bénévole responsable de la buanderie trois jours par semaine.

Avant, on avait des tuyaux, et les couvertures d’extra devaient sécher au plafond, avec des serviettes. Tandis que là, on a tout le matériel , explique-t-il.

Il apprécie son nouvel espace de travail. Mais le plus important , pense-t-il, c’est toute la dignité, le respect pour l’humain qu’on voit en haut. Ils étaient tous dans le même dortoir avant. Ça ronfle, ça sent… disons, le petit pied. Ce n’est pas la même chose. Là, ils ont des douches fermées, des chambres à eux.

Jean-Guy Lévesque, à gauche, avec ses collègues bénévoles de la buanderie Photo : Radio-Canada

Au cours de la prochaine année, le directeur général de Lauberivière espère être en mesure d’obtenir plus de financement, pour ouvrir plus de lits.

On doit refuser des gens parfois faute de place pour la nuit. On a besoin d’un financement qui est plus à la hauteur de notre mission , croit-il.

La deuxième année dans ce nouveau bâtiment lui permettra, entre autres, de poursuivre les efforts déjà entamés auprès des bailleurs de fonds.