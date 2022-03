Les principaux contrats octroyés pour le déploiement des bacs bruns à Saguenay

Avec un retard considérable sur l’ensemble des municipalités de la région, la Ville de Saguenay amorcera cette année la collecte des matières putrescibles avec l’implantation des bacs bruns. Les principaux contrats ont été octroyés et la Ville s’apprête à mettre en branle une campagne d’information destinée aux citoyens.

Au terme d’un long processus d’analyses et d’une consultation publique où diverses options ont été analysées pour revaloriser les matières organiques, la Ville a acheté 60 000 bacs et 75 000 mini bacs destinés au compostage domestique.

La compagnie IPL, spécialisée dans la fabrication de produits de plastique moulé, a reçu le contrat de 5,5 M$ pour fournir les bacs dans la foulée d’un appel d’offres groupé piloté par l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Il y a eu beaucoup de discussions sur le processus, sur le choix du mode de traitement. On se rappelle de la saga qui a eu lieu en 2018-2019. Ça a retardé un peu le processus. Ça a retardé le début de la collecte , relate le conseiller municipal Jimmy Bouchard, président de la Commission environnement et développement durable de Saguenay.

Les bacs seront distribués entre mai et août par IPL. L’entreprise jonquiéroise Services sanitaires Rodrigue Bonneau a obtenu le contrat pour la collecte des bacs. L’entente est de 5,7 M$ sur cinq ans. La cueillette débutera à la mi-septembre. Elle se fera aux deux semaines l’hiver et sur une base hebdomadaire l’été.

La Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean est déjà bien en selle. Depuis plus d’un an, chaque foyer des quatre Municipalité régionale de comté MRC de la région a son bac. Saguenay joint enfin la parade.

Il y a une campagne de sensibilisation qui va se mettre sur pied dans les prochaines semaines ou les prochains mois, donc assez rapidement. Un peu à la manière de ce qu'on a vu à la Municipalité régionale de comté MRC du Fjord-du-Saguenay. L'idée va être d'informer les citoyens et de leur expliquer ce qu'on peut mettre dans le bac et ainsi de suite , poursuit Jimmy Bouchard.

Cette campagne de sensibilisation et d’information prendra la forme de messages publicitaires réalisés par Les Films de La Baie. Saguenay débourse 60 000 $ pour ces capsules.

Le conseiller municipal Jimmy Bouchard est le président de la Commission environnement et développement durable de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Les Saguenéens sont-ils prêts?

De nombreux citoyens se sont montrés réfractaires au compostage domestique, rendu obligatoire par le gouvernement du Québec, qui souhaite que les villes n’enfouissent plus leurs matières organiques.

L’ex-candidat à la mairie, Dominic Gagnon, s’était montré en faveur d’une technologie visant l’utilisation d’un bras mécanique pour recueillir les matières à même un sac déposé dans le bac brun. Cette option a été écartée par la Ville.

Est-ce qu'on va avoir l'adhésion de l'ensemble de la population? Probablement pas. Il y a de l'éducation à faire avec le compostage. On va avoir probablement besoin de quelques mois, voire de quelques années. Mais je suis certain que les gens de Saguenay vont bien collaborer et qu'ils sont prêts , croit Jimmy Bouchard.

Pour du compost de qualité A

Le contenu des bacs bruns sera acheminé à l’entreprise Gazon Savard. Dix millions de dollars sur 10 ans lui seront versés pour qu’elle fabrique du compost de qualité A, selon le souhait de la Ville qui veut le vendre et en faire profiter aux citoyens.

Gazon Savard n’a pas voulu accorder d’entrevue et veut attendre que la Ville annonce officiellement son plan de déploiement pour les bacs avant de fournir plus de détails au sujet des techniques qu’elle entend utiliser pour produire le compost. Une porte-parole de l’entreprise a assuré que ce compost serait de très grande qualité.

Avec des informations de Michel Gaudreau