Une mère et son enfant retrouvés en Ontario : L’homme qui les accompagnait a été arrêté

Étienne Gourde, originaire de Saint-Bernard et âgé de 25 ans, fait face à des accusations d'usage négligent d'armes, dont une arme à feu, ainsi que d'un dispositif prohibé et de munitions, mais aussi de possession non autorisée d'armes à feu et de possession de substances dont des méthamphétamines.

L'accusé est détenu et comparaîtra devant un juge pour sa libération sous caution vendredi à Sudbury, en Ontario.

Depuis mercredi, la Sûreté du Québec (SQ) recherchait activement le bambin de 18 mois et sa mère, partis de Stoneham en fin de semaine. Les démarches de la Sûreté du Québec SQ faisaient suite à un signalement de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), qui jugeait que la vie de l'enfant était en danger.

Jeudi, les efforts pour les retrouver se sont concentrés dans le nord de l'Ontario. Ils ont finalement été retrouvés sains et saufs le soir même dans un motel de la Route 17 dans la municipalité de Markstay-Warren, à l'est de Sudbury.

Le bambin a été confié à la protection de la jeunesse de la province. La mère n'a pas été arrêtée.

L'enquête de la Police provinciale de l'Ontario PPO se poursuit.