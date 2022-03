Mike Pompeo enjoint aux États-Unis de reconnaître diplomatiquement Taïwan

M. Pompeo, l'un des conseillers de l'ancien président Donald Trump les plus belliqueux à l'égard de la Chine, est arrivé mercredi pour une visite qui survient à un moment où les tensions entre Washington et Pékin s'accroissent au sujet de l'île autogouvernée.

Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la situation de Taïwan, territoire revendiqué par Pékin qui a promis de le récupérer, par la force si nécessaire, était particulièrement surveillée.

Une invasion chinoise de Taïwan dépendrait de la volonté de l'Occident à montrer que le coût pour [le président chinois] Xi Jinping à s'engager dans ce type d'opération est simplement trop élevé , a expliqué M. Pompeo à la presse.

Si Washington doit continuer à dialoguer avec Pékin en tant que gouvernement souverain, offrir à Taipei une reconnaissance diplomatique ne peut plus être ignoré, évité ou traité comme secondaire , a déclaré M. Pompeo dans un discours un peu plus tôt devant un groupe de réflexion local.

Je suis d'avis que le gouvernement des États-Unis devrait immédiatement prendre les mesures nécessaires et attendues depuis longtemps pour faire ce qui est juste et évident, c'est-à-dire offrir à la République de Chine [nom officiel de Taïwan, NDLR] la reconnaissance diplomatique des États-Unis en tant que pays libre et souverain.

Washington demeure le plus important allié et fournisseur d'armes de Taïwan, bien qu'il reconnaisse diplomatiquement Pékin et non plus Taipei depuis 1979.

Pour se préparer à une éventuelle invasion, l'armée taïwanaise a mené trois jours de manoeuvres aériennes, terrestres et maritimes, comme ici, à Keelung, le 7 janvier 2022. Photo : Getty Images / SAM YEH

Mais d'après M. Pompeo, avec cette décision, il ne s'agit pas de l'indépendance future de Taïwan, mais de la reconnaissance d'une réalité indubitable et déjà existante .

Pékin a déjà averti qu'une déclaration formelle d'indépendance pourrait conduire à une guerre.

L'actuelle présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, qui a gagné deux fois les élections, vient d'un parti historiquement en faveur d'une indépendance, mais elle nuance délibérément sa propre position.

Elle estime qu'il n'est pas nécessaire de déclarer l'indépendance, car elle considère déjà Taïwan comme un pays souverain, appelé République de Chine (Taïwan).

M. Pompeo a repris cet argument dans son discours.

Comme beaucoup de vos dirigeants passés et présents l'ont clairement indiqué, il n'est pas nécessaire pour Taïwan de déclarer son indépendance, car c'est déjà une nation indépendante. Son nom est la République de Chine [Taïwan] , a-t-il déclaré.

Le peuple et le gouvernement des États-Unis devraient accepter simplement cette chose fondamentalement convenable et moralement juste. C'est facile , juge encore l'ex-politicien.

« Le peuple taïwanais mérite le respect du monde entier pour avoir poursuivi sur cette voie libre, démocratique et souveraine. » — Une citation de Mike Pompeo, ex-secrétaire d'État des États-Unis

Pékin a balayé ces propos en qualifiant M. Pompeo d' ancien responsable politique dont la crédibilité a fait faillite .

Les délires et les absurdités de ce genre de personne ne prévaudront jamais , a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, aux journalistes lors d'un point de presse régulier.

Mme Tsai a remis jeudi une médaille à M. Pompeo et l'a salué pour avoir facilité de nombreuses avancées dans les relations entre Taïwan et les États-Unis, en levant notamment les restrictions sur les contacts officiels entre les deux pays.

Plus de garanties qu'aux Ukrainiens

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen à bord d'une frégate stationnée dans une base navale, le 8 novembre 2018. Photo : Reuters / TYRONE SIU

Même si les États-Unis ne reconnaissent pas formellement Taïwan comme un pays libre et souverain , l’île n’en demeure pas moins sous la protection des États-Unis, lesquels sont liés par le Taïwan Relations Act qui fournit certaines garanties de sécurité à Taipei. Ce qui n’était pas le cas de l’OTAN par rapport à l’Ukraine.

En vertu de cette loi, les États-Unis doivent fournir à Taïwan les moyens de se défendre en cas d’attaque, mais il n’est pas certain par contre qu’ils déploieraient des troupes à Taïwan en cas d’invasion chinoise.

Un autre facteur dont devront tenir compte les Chinois est l’entrée en guerre possible du Japon s’ils devaient tenter d’annexer Taïwan par la force.

S’il est certain en revanche que Pékin suit de très près ce qui se passe en Ukraine, notamment pour mesurer la réaction de l’Occident et de la communauté internationale à cette invasion militaire russe, l’annexion forcée de Taïwan par la Chine n’est pas pour demain, selon plusieurs experts, notamment en raison du Congrès du Parti communiste chinois, prévu pour cet automne, et au cours duquel M. Xi doit être réélu.

Il serait par conséquent hasardeux de plonger son pays dans une guerre assortie de lourdes sanctions internationales, alors que son leadership est fragilisé par une élection.

Xi Jinping pourra par contre continuer de brandir la menace d’une invasion qui fera certes forte impression sur les Taïwanais et leurs alliés, après la démonstration de force de Vladimir Poutine en Ukraine.