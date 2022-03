Consultations sur le tramway : Du déjà-vu ou un dialogue constructif?

Alors que la Ville de Québec se félicite d’avoir rassemblé plus de 600 personnes dans les plus récentes consultations sur le tramway, Québec 21 y voit une répétition des séances d’information de 2019 où de nombreuses questions étaient restées sans réponse.

Ce que j’en retiens, c’est que ça fait trois ans qu’on tourne en rond. Les citoyens ont des questions légitimes et ils n’ont toujours pas de réponses , déplore le chef Éric Ralph Mercier.

Il donne l’exemple de l’insertion du tramway sur René-Lévesque dans le secteur de l’avenue Cartier. Trois options s’offraient à la Ville qui penche désormais fortement en faveur de la création de voies partagées où les automobilistes auront à côtoyer les piétons et les cyclistes.

Éric Ralph Mercier, chef de Québec 21 (archives) Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Ce scénario, expliqué chaque fois aux gens présents lors des trois séances de consultations, laisse croire à M. Mercier que le choix est déjà arrêté et que les résidents du secteur n’auront pas leur mot à dire. Au rythme où ça se déroule, les citoyens auront un impact limité et leur seul pouvoir sera sur des détails futiles tels que la couleur des bancs des wagons ou les aménagements floraux en bordure des stations.

Du côté de l’opposition officielle, le chef Claude Villeneuve y voit lui aussi un faux pas de la part de l’administration Marchand. Il aurait préféré que la Ville explique en détail les autres options, soit conserver les voies de circulation avec un empiétement plus large ou créer un sens unique, pour laisser les résidents se prononcer.

Déplacement de la circulation

Beaucoup de questions demeurent également entières sur la manière donc les véhicules, pour qui la circulation sera plus difficile sur René-Lévesque, seront redirigés vers les autres artères. Ça va changer profondément la façon dont le transit se passe en Haute-ville. Les gens ont raison de penser que c’est pas un changement périphérique ou mineur.

Claude Villeneuve invite l'administration Marchand à procéder à la plantation des 30 000 arbres en se basant sur la science. Photo : Radio-Canada

« Il faut en savoir plus sur ce que ça va vouloir dire sur la Grande-Allée et le chemin Sainte-Foy et ce que ça va vouloir dire sur le boulevard Charest et le boulevard Champlain. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville de Québec

Claude Villeneuve ne veut toutefois pas lancer la pierre au bureau projet. Il estime normal de ne pas avoir réponse à tout alors que le projet est toujours en élaboration.

Selon lui, les clarifications viendront graduellement avec davantage de séances d’information et de consultations. Ça va dans la bonne direction. […] On a besoin de multiplier ces occasions-là. Les gens n’ont pas pu poser toutes leurs questions et obtenir toutes les réponses.

L’administration Marchand a l’intention de tenir des consultations semblables à celles qui viennent d’avoir lieu dans Montcalm dans tous les secteurs de la ville. Les prochaines sont prévues le 9 mars pour les résidents et les commerçants dans le secteur du chemin des Quatre-Bourgeois.