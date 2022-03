Les ambulanciers de Val-d’Or pourraient entrer en grève le 9 mars 

Le tribunal administratif du travail a autorisé le préavis de grève d’une durée indéterminée déposé par la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ).

Les services essentiels de transport d'urgence seront assurés. C'est sur le plan administratif que s'effectueront les moyens de pression, comme par exemple en refusant de remplir certains formulaires, d’utiliser certains codes sur les ondes radio ou encore de procéder au lavage extérieur des véhicules.

Selon Benoit Cowell, président de la FTPQ, les négociations avec le gouvernement traînent en longueur pour les techniciens ambulanciers, dont la convention collective est échue depuis près de deux ans.

On demande une reconnaissance plus grande de la part du gouvernement, qui refuse d’accorder les augmentations de salaire auxquelles nos membres ont droit, affirme-t-il. Ils sont aux premières loges de la COVID depuis deux ans et ils sont épuisés comme l’ensemble du personnel du réseau de la santé.

La FTPQ a obtenu des mandats de grève de ses différents groupes en novembre et décembre, et les débrayages ont débuté en février dans plusieurs régions.

En plus de leurs confrères de Val-d’Or, les 12 techniciens ambulanciers de Senneterre devraient eux aussi entrer en grève deux semaines plus tard.