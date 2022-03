COVID-19 : baisse des hospitalisations à Ottawa, dans l’est ontarien et en Outaouais

En tout, 19 patients atteints de la COVID-19 sont hospitalisés à travers l’Outaouais. Parmi eux, cinq sont traités aux soins intensifs.

Aucun nouveau décès des suites de la maladie n’a été déclaré depuis les dernières 24 heures. Depuis vendredi dernier, le bilan des décès liés à la COVID-19 s’élève à 287 en Outaouais.

La région rapporte également 41 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 35 416 infections déclarées, selon les données publiées vendredi par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Les données ne précisent pas le nombre de nouveaux cas dans la région qui ont été détectés par tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR , dont l’accès est restreint à certaines clientèles au Québec. Il n’est pas non plus précisé le nombre d’infections déclarées via la plateforme d’autodéclaration des cas parmi ces 41 cas recensés.

Le Québec rapporte vendredi une baisse des hospitalisations et 16 décès supplémentaires des suites de la COVID-19.

Trois décès à Ottawa

Santé publique Ottawa (SPO) déplore trois nouveaux décès des suites de la COVID-19 sur son territoire, vendredi. Le bilan des morts s’élève désormais à 746 depuis le début de la crise sanitaire à Ottawa.

Les hospitalisations continuent de diminuer de jour en jour dans les centres hospitaliers de la capitale fédérale. À l’heure actuelle, sept personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées à Ottawa, comparativement à 11 la veille. Aucune d’entre elles ne se trouve aux soins intensifs.

Santé publique Ottawa SPO recense 140 nouvelles infections, vendredi, pour un total de 63 186 cas déclarés de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs est en légère hausse par rapport à la veille à Ottawa. La santé publique dénombre 911 cas actifs vendredi, comparativement à 898 jeudi.

Les données sur les nouveaux cas de COVID-19 et les cas actifs peuvent toutefois être sous-estimées, car l’accès aux tests de dépistage par test d'amplification en chaîne par polymérase PCR est restreint à certaines clientèles jugées prioritaires en Ontario.

Dans l’est ontarien, le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) signale cinq hospitalisations de patients atteints de la COVID-19, vendredi en milieu d’après-midi. Parmi ces patients, aucun n’est traité aux soins intensifs.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO ne signale aucun nouveau décès des suites de la maladie vendredi. Le bilan des morts s’élève à 201 dans la région depuis le début de la pandémie.

À l’échelle provinciale, l’Ontario signale 28 décès de plus et une diminution des hospitalisations, vendredi.