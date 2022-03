Le Championnat provincial U21 en cours au Club de curling de Kénogami

L'action a débuté jeudi et elle se poursuivra jusqu'à dimanche matin. Au total, neuf équipes sont de la partie, six de filles et trois de garçons. L'enjeu est de taille, car les formations féminine et masculine qui l'emporteront obtiendront des laissez-passer pour participer au tournoi regroupant les meilleures équipes de tout le pays.

Plusieurs personnes assistent au tournoi. Photo : Radio-Canada / Catherine Fillion

Selon le président du Club de curling de Kénogami, Frank Moffatt, la présentation récente des Jeux olympiques de Pékin a contribué à fouetter la popularité de sa discipline.