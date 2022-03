La province s’entendra avec Winnipeg pour financer le service d’ambulance de la Ville

Après environ cinq ans de désaccord, la Ville de Winnipeg et la province du Manitoba sont sur le point de conclure un accord de financement du service d’ambulance de la capitale provinciale ainsi que du personnel paramédical.

Un contrat est en cours d’examen entre la Ville et Soins communs Manitoba, et l'on s'attend à ce qu'un accord puisse être signé d'ici la fin du premier trimestre de 2022, soit le 31 mars , indique le rapport présenté au comité financier du conseil municipal.

En 2016, l’ancien premier ministre progressiste-conservateur du Manitoba, Brian Pallister avait gelé le financement des services paramédicaux.

Depuis, la Ville déplore le fait d'avoir été seule à couvrir les hausses de salaire, les augmentations du prix du carburant et d’autres coûts supplémentaires.

Le nouveau contrat entre la Ville et Soins Communs comprend un engagement à plus long terme pour le service d’ambulanciers et un financement sur le principe du recouvrement des coûts, selon une mise à jour relative aux subventions provinciales accordées à la Ville.

Le président du comité des finances du conseil municipal et conseiller municipal de St. James, Scott Gillingham accueille favorablement le rapport.

Il dit souhaiter un nouveau contrat sur le service d’ambulance qui recouvre l’intégralité des coûts depuis le dernier accord en 2017.

Les contribuables de Winnipeg ne devraient pas subventionner les soins de santé par le biais de leurs impôts fonciers , ajoute-t-il.

Avec les informations de Bartley Kives