Î.-P.-É : une campagne publicitaire pour rassurer les touristes

La province a dévoilé les détails de sa stratégie touristique pour 2022. L'Île-du-Prince-Édouard investit environ 5 millions de dollars, soit un million de plus que l'an dernier, dans une campagne qui cible les touristes de l’Atlantique, de l’Ontario, du Québec et de l’Alberta.

« C’est vraiment dire aux gens, venez-vous-en ! Laissez tous vos soucis derrière, car vous êtes en sécurité à l’île, parce que c’est un endroit qui a bien survécu à la COVID. » — Une citation de Brenda Gallant, directrice marketing de Tourisme Île-du-Prince-Édouard

Selon Brenda Gallant, la directrice marketing de Tourisme Île-du-Prince-Édouard, le secteur touristique est très optimiste. On essaye d’être vraiment agressifs, car la compétition est plus qu’on n’a jamais vu. Tout le monde veut avoir des visiteurs cette année , explique Brenda Gallant.

Brenda Gallant, directrice du marketing à Tourisme Île-du-Prince-Édouard dit que la province reste optimisme en ce qui a trait à la prochaine saison estivale. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

L'industrie touristique à l'île a été durement frappée par la pandémie.

Selon Tourisme Île-du-Prince-Édouard, la province a connu une diminution de 60 % dans le nombre de visiteurs en 2021 comparativement à 2019. Les revenus du secteur ont baissé de 42 % entre 2021 et 2019.

Mesures sanitaires plus souples

Le ministre de l’Économie et du Tourisme Mathew MacKay a souligné que la levée des mesures sanitaires dans la province permettra à l’industrie touristique de vivre une meilleure saison. Les gens sont prêts à voyager, ils ont hâte de voyager! , estime-t-il.

Depuis le 28 février, le laissez-passer vaccinal n’est plus obligatoire à l’île. Les voyageurs non vaccinés ne sont plus tenus de s’isoler.

Le ministre MacKay a rappelé que les bateaux de croisière seront de retour dans la province dès avril, et que de nouveaux vols ont été ajoutés à l’aéroport de Charlottetown.

Pour le ministre de l’Économie et du Tourisme de l'Île-du-Prince-Édouard, Mathew MacKay, la saison estivale 2022 s'annonce très prometteuse. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Des touristes plus riches

L’île souhaite aussi attirer davantage de voyageurs qui restent plus longtemps, et qui sont prêts à dépenser plus d’argent durant leurs vacances.

La province a d'ailleurs retenu les services de la firme de consultation en marketing Twenty 31, basée à Vancouver, pour élaborer sa stratégie touristique des deux prochaines années.

« Ce n’est pas seulement avoir plus de touristes, mais c’est d’avoir un tourisme intelligent. » — Une citation de Greg Klassen, représentant de Twenty 31

Greg Klassen, représentant de la firme de consultation Twenty 31 , explique que la province devra miser sur des campagnes publicitaires ciblant des niches précises, en développant des expériences touristiques qui correspondent aux attentes des publics cibles.

Il faut que ce soit un meilleur produit, un produit différent, surtout un produit qui continue à être offert à l’automne, à l’hiver et au printemps , précise Greg Klassen.

Greg Klassen, représentant de la firme de consultation en marketing Twenty31, propose de développer de nouvelles expériences touristiques. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Greg Klassen croit que la province devra investir davantage dans le secteur privé afin d’étendre l’offre de produits touristiques. Le gouvernement devrait aussi, selon lui, prioriser le recrutement et la formation des travailleurs du secteur touristique, ainsi que l’amélioration du système de transport dans la province.

Selon Greg Klassen, des attractions touristiques devraient être offertes dans l’ensemble de la province. Le tourisme ne devrait pas se restreindre à Cavendish, à Victoria ou à Charlottetown. Cela devrait inclure toute l’île .

Par ailleurs, Tourisme Île-du-Prince-Édouard prévoit mettre en place un nouveau système de certification pour les opérateurs touristiques, afin d'assurer la qualité des produits offerts.