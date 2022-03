Hausse de près de 44 % du nombre de crimes haineux rapportés à la police d’Ottawa

L’Unité des crimes haineux et préjugés du Service de police d’Ottawa (SPO) rapporte une augmentation de 43,6 % du nombre de signalements reçus en 2021 en lien avec des incidents motivés par la haine.

Pour l'année 2021, le Service de police d'Ottawa SPO aurait examiné 340 signalements à cet effet, dont 260 ont été considérés comme étant de nature criminelle. Au total, 26 personnes ont été inculpées de 92 chefs d'infraction criminelle.

La police d'Ottawa définit un crime haineux comme un acte criminel perpétré contre une personne ou un bien et qui est motivé par la haine ou un préjugé fondé sur la race, l’origine nationale ou ethnique, un handicap, l’orientation sexuelle, ou un autre facteur semblable , peut-on lire dans un communiqué de presse envoyé vendredi après-midi.

Nombre d’incidents motivés par la haine signalés au Service de police d'Ottawa SPO : 2021 : 340 signalements 2020 : 181 signalements 2019 : 116 signalements



Nombre de personnes inculpées et nombre de chefs d’accusation : 2021 : 26 personnes - 92 chefs d’accusation 2020 : 24 personnes - 58 chefs d’accusation



Source : Service de police d’Ottawa

La police y ajoute que des avertissements officiels ont été remis à neuf personnes, tout comme deux avertissements en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents .

Selon le communiqué du Service de police d'Ottawa SPO , les plus graves infractions constatées en 2021 en lien avec les signalements d’incidents motivés par la haine étaient le méfait à l’égard des biens, les voies de fait, la profération de menaces, les méfaits haineux et l'agression armée.

Groupes les plus communément ciblés en 2021 : Juifs

Noirs

LGBTQ+

Asiatiques de l’Est et du Sud-Est

Arabes et Asiatiques de l’Ouest

Musulmans

Source : Service de police d’Ottawa

Une tendance troublante , selon le Service de police d'Ottawa SPO

Le sergent Ali Toghrol, de l’Unité des crimes haineux et préjugés de la police d’Ottawa, souligne qu’ il s’agit là d’une tendance troublante, étant donné que les incidents motivés par la haine ne sont pas tous signalés à la police , peut-on lire dans le communiqué du Service de police d'Ottawa SPO .

Les crimes haineux engendrent la peur et la méfiance, et celles-ci peuvent profondément marquer notre collectivité , poursuit-il.