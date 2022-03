Crise du logement : une centaine de personnes manifestent à Rimouski

Le comité affirme que le seul moyen de sortir de la crise du logement est de créer 50 000 nouveaux logements sociaux dans les cinq prochaines années à travers la province.

Dans le privé, on constate de fortes hausses de loyer de la part de certains propriétaires. L'intervenant communautaire du Comité logement Bas-Saint-Laurent, Alexandre Cadieux, estime que la situation économique difficile a aussi rendu les relations entre locateurs et locataires plus compliquées.

Ce qui m'étonne, c'est la dureté des réponses des propriétaires lorsque des locataires tentent de négocier. Les menaces, l'intimidation, le harcèlement, qui s'ensuivent… Les chiffres, on s'y attend, mais c'est surtout la dureté de la réponse qui m'a surpris cette année , mentionne M. Cadieux.

Le Comité logement demande aussi des mesures de contrôle obligatoire des loyers pour arrêter les hausses abusives sur le marché privé. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

À Rimouski, le taux d’inoccupation des appartements et des maisons en rangée est passé de 0,9 % en 2020 à 0,2 % en 2021, soit le quatrième taux le plus bas au Québec. Lorsque le marché est en situation d'équilibre, ce taux se situe à environ 3 %.

La situation à Rimouski est encore plus critique lorsqu’on regarde du côté des appartements de deux chambres et plus, pour lesquels les taux d’inoccupation sont carrément à 0 %.

