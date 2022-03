Une autre évaluation psychiatrique pour Brandon Metallic

Brandon Metallic a comparu virtuellement vendredi matin au palais de justice de New Carlisle, de l'établissement de détention de Rivière-des-Prairies, où il est incarcéré.

L’étape de l’enquête préliminaire pour la forme devait être franchie à ce moment. La couronne a toutefois demandé qu'une nouvelle évaluation de l’individu soit effectuée par l'équipe de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel.

La procureure aux poursuites criminelles, Me Florence Frappier-Routhier, a expliqué que l’accusé, qui souhaite se représenter seul, a refusé de prendre connaissance de la preuve au dossier qui lui a été livrée par un policier au centre de détention.

La représentante du ministère public, Me Florence Frappier-Routhier (archives)

Me Frappier-Routhier a soulevé sa grande préoccupation quant à ces faits récents, questionnant l’aptitude de l’individu à subir son procès ainsi qu’à diriger sa propre défense.

La juge de la Cour du Québec, Celestina Almeida, a interrogé à plusieurs reprises l’individu quant aux raisons qui ont mené à ce refus et relativement à ses intentions pour la suite.

Ce dernier lui a répondu qu’il était à son avis suffisant de raconter sa version de l'histoire et qu’il était confiant . Je ne mettrai pas ma vie entre les mains de quelqu’un d’autre , a-t-il lancé.

La juge Almeida lui a répété à plusieurs reprises qu’il n’était pas indiqué d’entreprendre un procès pour un double meurtre sans l’accompagnement d’un juriste, que plusieurs étapes devaient être franchies et que de nombreux formulaires légaux devaient être remplis.

Vous n’avez aucune idée des procédures légales parce que vous n’êtes pas avocat , lui a-t-elle lancé, lui demandant s’il savait par exemple comment amener des témoins à la barre ou présenter l’avis d’un expert.

« On dirait que ne saisissez pas le sérieux de tout cela. Je n’ai jamais vu de ma vie, en tant qu’avocate ou en tant que juge, une personne ne désirant pas voir la preuve retenue contre elle et voulant se défendre, en plus, seule. Ça n'a aucun sens. »