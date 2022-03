Le groupe de travail antidrogue planche sur un plan contre la crise des opioïdes

Les témoignages ont été recueillis par la firme de consultation Praxis. Le gouvernement provincial a publié son rapport jeudi.

Dans ce rapport, les personnes dépendantes ont notamment souligné le besoin de réduire les listes d’attente pour les services de toxicomanie et de santé mentale.

Elles demandent aussi d’augmenter la capacité et les heures d’ouverture des centres de désintoxication, de traitement et de suivi, en plus d’assurer l'accès à un approvisionnement sûr en médicaments.

Ces personnes dépendantes estiment que la province doit également soutenir les services de réduction des risques, notamment les sites de consommation supervisée.

Des dirigeants de l’Association des travailleurs sociaux de la Saskatchewan ainsi que du Centre d'excellence de la Saskatchewan en recherche et en évaluation sur la santé de la population (le SPHERU) sont du même avis.

Le gouvernement de la Saskatchewan a refusé à plusieurs reprises de financer le site de consommation supervisée à Saskatoon.

« En passant rapidement à travers ce rapport, on voit clairement que ces sites doivent être financés par la province. » — Une citation de Jason Mercredi, ancien directeur de Prairie Harm Reduction

L’ancien directeur de Prairie Harm Reduction et fondateur du premier site de consommation supervisée de la province, Jason Mercredi, garde désormais les doigts croisés pour le jour du budget provincial, dévoilé le 23 mars.

Nous espérons que la province va écouter la communauté ainsi que les personnes toxicomanes et enfin financer les sites de consommation supervisée, estime-t-il. On veut croire que les gens sont vraiment là pour la communauté et non seulement pour leur propre gain politique.

Plus de services de base sont nécessaires

Jason Mercredi souhaite également que le gouvernement provincial octroie des fonds pour de nouvelles initiatives en matière de toxicomanie et de santé mentale.

Nous avons besoin du financement pour des programmes durables et à long terme qui touchent directement les gens de toute la province et non seulement des grandes villes , maintient-il.

Un propos également repris par les personnes sondées dans le rapport.

Celles-ci notent que la crise des opioïdes est notamment liée à plusieurs facteurs, dont l’itinérance, la santé mentale, la pauvreté et les traumatismes intergénérationnels.

Ainsi, elles proposent entre autres au gouvernement de mieux répondre aux besoins de base des personnes démunies, comme l’accès à la nourriture, au logement et à des programmes de réduction des risques.

Les personnes sondées estiment également que la mise en place d'un plus grand nombre de programmes et de politiques dirigés par des Autochtones, tenant compte des traumatismes, est une autre solution à la crise des opioïdes en Saskatchewan.

Avec les informations de Kendall Latimer