Froid extrême : les autobus circuleront l’après-midi le long de la route 11

Le but de cette nouvelle pratique est d'augmenter le nombre d’élèves qui vont à l’école lors de ces journées.

Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (CSCDGR) et le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE) ont annoncé la nouvelle politique au début de la semaine dans des lettres aux parents et aux tuteurs.

Les responsables du transport scolaire de ces conseils ont annulé plusieurs fois la circulation des autobus au cours des dernières semaines en raison de températures très froides.

Il y a quelque temps que nous tentons de trouver des solutions et avons décidé avec les fournisseurs de transport qu’il serait possible d’offrir le transport en fin de journée puisque le froid extrême s’améliore parfois en après-midi , affirme le directeur des communications pour le CSCDGR, Richard Loiselle, dans un courriel.

« Ce changement, nous souhaitons, va permettre à plus d’élèves de se rendre à l’école puisque le retour à la maison est souvent un défi pour les familles. » — Une citation de Richard Loiselle, directeur des communications CSCDGR

Selon les politiques de ces conseils , les autobus ne circulent pas le matin lorsque la température ambiante (sans le refroidissement éolien) est égale ou inférieure à -36 degrés Celsius, selon Environnement Canada à 6 h du matin.

Il n'est pas anormal pour le mercure de descendre sous la barre des -36 degrés Celcius à Hearst en hiver. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

En ajoutant un trajet d'autobus en après-midi, les conseils scolaires souhaitent que plus de familles amènent les élèves à l’école le matin en sachant que le transport scolaire sera assuré en fin de journée.

Réactions partagées des parents

Julie Roy-Hébert, de Hearst, est mère de quatre enfants qui fréquentent l’école, de la maternelle à la 6e année, et qui prennent tous l’autobus scolaire.

Elle se réjouit de cette nouvelle initiative, soulignant qu’avec leur horaire de travail, il est plus facile pour elle et son mari d’aller porter les enfants le matin que de les prendre à la fin des classes en après-midi.

« Les enfants y vont parfois quand il y a des journées d’intempéries, mais, la plupart du temps, je ne les apporte pas parce que retourner les chercher, ça pose vraiment problème dans notre horaire. Alors je suis vraiment contente de cette nouvelle stratégie-là » — Une citation de Julie Roy-Hébert, parente

Elle dit espérer que la politique va fonctionner et qu’elle sera mise en place de façon permanente.

Julie Roy souligne que c’est une façon d’avoir plus d’élèves qui participent à l’apprentissage en personne, soulignant que l’apprentissage virtuel a été difficile au cours des deux dernières années de la pandémie.

Julie Roy-Hébert prend un moment lors d'un matin bien occupé pour prendre une photo avec ses quatre jeunes filles. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Une autre mère de Hearst, Crystel Vallée, dit qu’elle apporte parfois sa fille à l’école lors de journées d’intempéries.

Elle salue les efforts des conseils scolaires pour tenter de trouver des solutions pour réduire les absences dans les écoles lors des journées de grand froid. Il y a eu 14 de ces journées cet hiver, selon le CSCDGR.

Toutefois, elle n’est pas convaincue que le transport scolaire en après-midi connaîtra un grand succès, estimant qu’il est difficile pour plusieurs parents d’aller porter leur enfant à l’école le matin.

Je ne pense pas qu’ils vont gagner bien des élèves. Ils vont peut-être en avoir, mais est-ce que ça va valoir la peine d’appeler tous les chauffeurs pour qu’ils viennent travailler ? se demande-t-elle.

Une mesure en place ailleurs

Le service de transport scolaire en après-midi les jours de froid extrême est en place depuis quelques années au Consortium de services aux élèves de Sudbury.

On l’a essayé et on a vu que ça fonctionnait, donc on a continué , affirme la directrice générale du consortium, Renée Boucher.

« Ce qu'on a vu c'est qu’on a une augmentation d’élèves qui sont dans nos écoles ces journées-là et on a plus de jeunes sur nos autobus. » — Une citation de Renée Boucher, directrice générale, Consortium de services aux élèves de Sudbury

Renée Boucher est la directrice générale du Consortium de services aux élèves de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Selon Mme Boucher, les parents apprécient le service et certains ont demandé si on pouvait faire de même pour des journées d’intempéries.

Toutefois, Mme Boucher note que c’est plus difficile d’offrir des autobus, car il est plus difficile de prévoir si les conditions seront sécuritaires en après-midi, quand il s’agit de chutes de neige ou de pluie verglaçante.

Le service de transport scolaire l’après-midi n’a été offert qu’une seule fois cette année.

Sur un total de 11 journées d’annulation pour des intempéries, il n’y a eu qu’une journée d’annulation de transport scolaire le matin pour froid extrême dans la région de Sudbury.