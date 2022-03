Enquête sur Portapique : appeler des témoins à comparaître, mais à quel prix ?

Les avocats des proches des victimes de la fusillade de Portapique, et ceux qui représentent la conjointe du tireur et les policiers qui ont répondu aux premiers appels de détresse, sont engagés dans un véritable bras de fer pour déterminer qui témoignera devant la commission d’enquête sur la pire tuerie de masse de l’histoire récente du Canada.

La deuxième semaine d’audiences publiques de la Commission des pertes massives des 18 et 19 avril 2020 en Nouvelle-Écosse a permis d’établir une chronologie détaillée des premières heures de la tragédie à partir de témoignages de survivants, d’appels au 911 et de communications de la police.

Le récit donne froid dans le dos.

Les participants aux audiences publiques à Halifax ont appris que le tueur avait probablement déjà abattu huit de ses voisins et allumé trois incendies à Portapique lorsque les premiers agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont intervenus, à tâtons dans l’obscurité, dans cette petite communauté rurale qu’ils connaissaient peu.

Un drame vu par des enfants

Des documents déposés devant la Commission des pertes massives révèlent qu’au même moment, des enfants qui ont vu leurs parents se faire assassiner sous leurs yeux étaient suspendus à leur téléphone, décrivant avec une clarté bouleversante la scène d’horreur à un téléphoniste du 911.

Ils ont identifié le tireur par son prénom, sa profession et son véhicule.

Si la chronologie établie par la commission d’enquête est exacte, les policiers ont raté le tueur de peu avant qu’il ne s’échappe par un chemin privé. Le denturologiste de 51 ans vêtu d’un uniforme de la Gendarmerie royale du Canada GRC et conduisant une réplique d’une autopatrouille, a poursuivi sa cavale meurtrière le lendemain, faisant au total 22 victimes, dont une femme enceinte et une policière.

Le tireur a incendié plusieurs maisons, dont la sienne à Portapique. Photo : CBC/Steve Lawrence

La Commission des pertes massives de la Nouvelle-Écosse ne s’est penchée jusqu’ici que sur les trois à quatre premières heures de la tuerie de masse, qui a duré 13 heures.

L’avocat de la commission, Me Roger Burrill, reconnaît sans ambages que ce fil des événements est entrecoupé de simples hypothèses sur les actions du tueur. Il y a, dit-il, des périodes plus ou moins longues durant la fusillade pour lesquelles les enquêteurs ne peuvent établir les faits avec certitude.

« Il est possible que les documents [de la commission] soulèvent de nouvelles questions qui amèneront de nouvelles réponses. » — Une citation de Me Roger Burrill, avocat de la Commission des pertes massives

Toutefois, pour les proches des victimes de Portapique, qui cherchent des réponses à leurs questions depuis près de deux ans, et qui doutent déjà, pour certains, de la transparence de la commission, les à-peu-près ne suffisent pas. Le message de leurs avocats aux commissaires est on ne peut plus clair : aucune piste ne doit être négligée.

C’est pour cette raison que les familles des disparus demandent à la commission de citer à comparaître 18 agents de la GRC qui sont intervenus durant la tuerie. Elles veulent que leurs avocats contre-interrogent ces policiers dans l’espoir d’obtenir d’eux des éclaircissements sur les zones grises de l’enquête.

Près les locaux de la GRC à Bible Hill, en Nouvelle-Écosse, le 18 avril 2021, un gendarme dépose une gerbe de fleurs et des rubans au nom des victimes de la tuerie d'avril 2020. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Pourquoi les policiers ont-ils décidé d’entrer dans Portapique par un autre chemin que celui d’où provenait le premier appel de détresse, se demandent notamment les proches de Greg et Jamie Blair, les deux premières victimes présumées de fusillade ? Pourquoi a-t-il fallu attendre plus de deux heures avant que ne soient évacués leurs enfants, et ceux de leur voisine Lisa McCully qui a elle aussi été assassinée ?

Un avocat du cabinet qui représente les familles Blair et McCully, et une vingtaine d’autres proches de victimes de la tuerie, Me Michael Scott, soutient que les documents et enregistrements fournis par les GRC et les témoignages des policiers aux enquêteurs de la commission ne répondent pas à toutes les questions de ses clients.

« Ce sont des informations que seule une personne qui était sur place peut détenir. » — Une citation de Me Michael Scott, avocat des proches des victimes de la tuerie de Portapique

Le syndicat qui représente les agents de la GRC ne voit cependant pas les choses du même œil. La Fédération de la police nationale (FPN) a fait savoir par le biais de son avocate qu’elle s’oppose à ce que 18 de ses membres comparaissent en personne devant la commission à Halifax. « Citer à comparaître des policiers devant une enquête publique nationale n’est peut-être pas le meilleur moyen de trouver la vérité », a laissé entendre Me Nasha Nijhawan.

La FPN a tenté, en vain, de soumettre aux commissaires un rapport d’un professeur de psychologie de l’Université de Régina qui a conclu, sans avoir examiné aucun des policiers néo-écossais, que le fait de témoigner devant l’enquête publique risquait de raviver chez eux le traumatisme de Portapique.

La Commission des pertes massives a plutôt décidé d’étudier au cas par cas les demandes de comparution des 18 gendarmes. Aucun d’entre eux n’a encore été appelé à témoigner sous serment.

Nasha Nijhawan est une avocate représentant la Fédération de la police nationale. Photo : Radio-Canada

Les proches des victimes réclament également que comparaisse la conjointe du tireur, Lisa Banfield. Selon eux, les documents déposés jusqu’ici devant la commission ne font qu’un trop bref survol des dernières heures qu’elle a passées avec l’homme qui allait abattre 22 personnes.

Dans les faits, la commission n’a jamais rencontré Lisa Banfield, ne serait-ce qu’une fois. Toute la preuve recueillie à son sujet est basée sur des entretiens qu’elle a eu avec la GRC après la tuerie, et dans lesquels elle raconte s’être disputée avec le tueur, qui l’aurait agressée et séquestrée, et dont elle aurait réussi à s’échapper avant qu'il n’entre dans une rage meurtrière.

Pour les familles des victimes, il est clair que la femme qui a partagé la vie du tueur pendant 19 ans détient une clé importante pour mieux comprendre ce qui s’est passé les 18 et 19 avri 2020. Elles insistent pour que leurs avocats contre-interrogent cet unique témoin des dernières heures avant la fusillade.

Les commissaires Michael MacDonald, Leanne Fitch et Kim Stanton arrivent au premier jour des audiences de la Commission d'enquête sur les pertes massives. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Lisa Banfield n’est toutefois pas prête à participer à la commission d’enquête. Et pour cause, la femme de 53 ans est accusée d’avoir fourni illégalement des munitions à son conjoint dans les semaines qui ont précédé la tuerie. Elle a plaidé non coupable en Cour provinciale. Son procès doit avoir lieu au mois d’avril.

D’ici là, son avocat, Me Craig Zeeh, s’oppose à ce qu’elle parle publiquement de la tragédie de Portapique.

Une avocate de la commission, Me Emily Hill, est aussi d’avis qu’il serait prématuré de citer Lisa Banfield à comparaître à ce moment-ci. Il serait plus logique d’attendre [...] après son procès pour réévaluer la situation , dit-elle.

Les commissaires Michael MacDonald, Leanne Fitch et Kim Stanton ont une lourde tâche. Ils doivent évaluer la pertinence d’appeler à comparaître chacun des témoins que veulent entendre les proches des victimes.

Est-ce réaliste de croire que ces témoins vont faire toute la lumière sur une tragédie d’une telle ampleur ? Est-ce vraiment utile aux fins de l’enquête de leur faire revivre publiquement le traumatisme de la tuerie ? En revanche, l'exclusion de certaines demandes de comparution risque-t-elle de miner davantage la confiance des familles et du public ?