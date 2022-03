La mort d’un résident de Sanirajak était un homicide, conclut un jury au Nunavut

Un jury de six personnes est parvenu à cette conclusion après avoir entendu une douzaine de témoins à Sanirajak, une collectivité d’environ 900 habitants située au centre du territoire.

Jeremy Nuvviaq, un homme de 39 ans, a été tué par balle par un agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en mai 2017. Peu avant l’intervention policière, il avait publié une vidéo en direct sur Facebook dans lequel il affirmait vouloir se suicider par l’intermédiaire de la police.

Sur une période de cinq mois, deux autres personnes au Nunavut ont été tuées par la police.

Une enquête du Bureau du coroner en chef du Nunavut sur la mort de Jeremy Nuvviaq avait lieu toute la semaine, à Sanirajak. Photo : CBC / Jackie McKay

Recommandations du jury

L'enquête n’était toutefois pas une enquête criminelle. Elle visait surtout à formuler des recommandations pour prévenir des décès similaires.

Parmi les 17 recommandations, le jury a notamment suggéré que les agents de la GRC du Nunavut reçoivent des formations qui tiennent compte de la culture inuit, qu’ils soient plus outillés à faire face à des situations de suicide par la police et qu’ils soient en mesure de fournir des informations précises concernant l’accès à des logements par l’intermédiaire de programmes.

« Le logement est sans aucun doute une des causes sous-jacentes du suicide », a affirmé plus tôt dans la semaine Victoria Madsen, la sous-ministre adjointe spécialisée en santé mentale et en traitement des dépendances.

Dans son enquête, en 2017, le Service de police d’Ottawa a disculpé Stephen Currie, l'agent de la GRC qui a causé la mort de Jeremy Nuvviaq. Les enquêtes du coroner sont obligatoires au Nunavut lorsqu'une personne meurt dans une opération policière et que la cause criminelle est écartée.

La décision du jury survient quelques mois après une enquête du coroner similaire portant sur la mort de Charles Qirngnirq, qui avait 21 ans lorsqu’il a été abattu par la GRC à Gjoa Haven.

Une membre de la famille pardonne au policier

Juste avant que le jury ne délibère, Loreen Anguratsiaq, une membre de la famille de Jeremy Nuvviaq, a déclaré en inuktitut qu’elle accordait son pardon à tout le monde au nom de sa famille.

Elle a notamment souligné que l’agent qui a abattu Jeremy Nuvviaq se défendait et que ce dernier n’était pas coopératif. J’espère que le policier se pardonne ce qu’il a fait parce que c’était le souhait de Jeremy , a-t-elle dit. J’espère que mes proches tourneront la page pour que nous ayons un meilleur avenir.

