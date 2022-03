Un nouvel album de musique trad pour Olivier Soucy

Membre du groupe de musique traditionnelle Les chauffeurs à pieds, Olivier Soucy a lancé cette semaine Le quadrille du peuple. Dans cette période où les rassemblements étaient plus difficiles, il a composé et enregistré l’album en solo. Le multi-instrumentiste a accepté de répondre à nos questions.

Dans quel contexte est né cet album?

C’est un album que j’ai commencé à travailler en début de pandémie, quand tout le monde s’est retrouvé chacun chez soi, quand on n’avait plus l’occasion de jouer en groupe. J’avais beaucoup plus de temps. J’en ai profité pour développer des ambiances qu’on travaille peut-être moins avec Les chauffeurs à pieds, avec qui je joue depuis une quinzaine d’années.

Ç’a donné un album à l’image de la pandémie, un peu plus introspectif, qui montre mon univers, ma personnalité musicale.

À quoi ressemble cet univers musical?

Il y a beaucoup de pièces qui sont un peu plus calmes, un peu plus tranquilles par rapport à ce qu’on s’attend de la musique traditionnelle. On s’attend souvent à taper du pied, taper des mains, danser… Il y a en quelques-unes comme ça, mais l’objectif de départ était de faire un disque qui s’écoute plutôt le dimanche matin avec un bon café. Quelque chose de chaleureux, de calme.

Souvent en musique traditionnelle, on essaie de s’intéresser à beaucoup d’instruments. Je joue de la guitare dans la vie, mais en jouant dans les jam-sessions avec les amis, quand il y a beaucoup de guitaristes, on se pile sur les pieds.

Dès le début, quand j’ai commencé à m’intéresser à cette musique-là, je me suis mis au violon. Depuis, j’alterne entre les deux.

Quels instruments peut-on entendre sur l’album?

Vu que je ne pouvais pas me joindre à d’autres personnes, j’ai décidé de faire moi-même l’ensemble des instruments. Surtout violon, guitare, harmonica qui sont mes trois instruments de base. Mais par-ci par-là, je me suis laissé aller aussi avec d’autres instruments comme du banjo, de la guimbarde et d’autres petits ajouts.

Est-ce qu'on ne retrouve que des compositions sur Le quadrille du peuple?

J’ai à peu près la moitié qui sont des compositions. Dans la musique traditionnelle, on essaie toujours de faire vivre le répertoire traditionnel québécois qui date de plusieurs années. Donc j’ai beaucoup de répertoires de musiciens qui me sont chers comme Édouard Richard, Louis Boudreault, Aimé Gagnon.

Dans le milieu de la musique traditionnelle, c’est vraiment des grands qui ont contribué à faire connaître le répertoire. Je les ai arrangés à ma façon avec ma couleur à moi.

Qu’est-ce qui a été le plus difficile dans la conception?

Souvent quand je participe à un projet musical, je joue juste de la guitare. J’ai moins de contrôle sur ce qui se passe dans le reste de l’univers sonore. C’est bien de pouvoir tout contrôler et de pouvoir me laisser aller.

C’était un gros défi de faire toute la production par moi-même, autant le studio que le graphisme pour la pochette de l’album. C’était vraiment nouveau de faire toutes ces étapes-là. J’ai eu beaucoup de conseils d’amis.

Pourquoi l’album est disponible uniquement sur la plateforme Bandcamp et pas sur les autres plateformes d’écoute comme Spotify?

J'ai effectivement choisi de mettre mon disque essentiellement sur cette plateforme puisque c'est la plateforme qui respecte le plus les artistes. Ceci dit, il se pourrait que l'album se retrouve tout de même sur d'autres plateformes plus tard. Je suis encore en réflexion.