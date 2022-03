Une nouvelle journée sous le signe de la neige en Saskatchewan

Ce sont les régions du centre et du sud de la Saskatchewan qui sont principalement touchées par l'avertissement de l'agence fédérale.

Selon Environnement Canada, cette importante chute de neige qui persiste en Saskatchewan est due à une dépression qui se déplace le long de la frontière internationale.

La chute de neige dans les régions au sud de la Saskatchewan jeudi soir affecte les conditions de route.

Les automobilistes sont priés d’éviter de faire des voyages entre Whitewood et la frontière du Manitoba ainsi qu’entre Whitewood et Indian Head.

La prudence est aussi recommandée sur les routes et autoroutes dans les régions suivantes à cause de la visibilité réduite et les conditions de routes glissantes :