Les solutions pour payer en bitcoins au quotidien sont en plein essor

Treize ans après leur création, que peut-on acheter avec des bitcoins au Canada? La plus connue des cryptomonnaies continue de se faire une place, et pas seulement comme une source d'investissement : les solutions pour dépenser au quotidien ces actifs numériques spéculatifs se multiplient. Toutefois, les déclarations de revenus risquent aussi d'être plus compliquées.

Quand Benjamin Perrin veut acheter un cappuccino, il sort son téléphone et il le paie avec une carte bancaire prépayée connectée à Shakepay, son portefeuille virtuel détenant ses bitcoins.

Chaque mois, ce Calgarien vend une partie de ses cryptomonnaies pour faire ses dépenses du quotidien. Le trentenaire avoue toutefois que ce mode de vie a encore des progrès à faire.

Avant d'aller dans un centre commercial, par exemple, je dois acheter à l'avance des cartes-cadeaux sur Internet. Ce n'est pas aussi simple qu'avec une carte bancaire traditionnelle ou de l'argent comptant, surtout pour payer dans des magasins physiques , explique-t-il.

Payer ses factures

Pour des raisons idéologiques, il souhaite se détacher du système bancaire et accepte de changer en profondeur ses habitudes.

Benjamin Perrin paie également ses factures d'électricité ou d'Internet en quelques secondes avec ses cryptomonnaies en passant par des sites web spécialisés, comme le leader canadien Bull Bitcoin.

Grâce à son téléphone et à un ordinateur, Benjamin Perrin paie en bitcoins le solde de sa carte de crédit grâce au site Bull Bitcoin. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Les utilisateurs paient en bitcoins une somme que Bull Bitcoin enverra ensuite en dollars canadiens à des entreprises comme Hydro-Québec, Bell ou la Banque Scotia. Des frais de transaction s’appliquent à partir de 100 $.

Depuis le Québec, son président, Francis Pouliot, ne cache pas son plaisir de voir son activité grandir. On surfe sur la tendance du bitcoin. On a 10 fois plus d'activité commerciale tous les deux ans , précise-t-il.

Ce succès, il l’attribue au développement de l’industrie des cryptomonnaies : Au début, le bitcoin était beaucoup plus difficile à utiliser. Les applications n'étaient pas excellentes. Aujourd’hui, il y a beaucoup plus d'outils, d'informations et de connaissances là-dessus. C'est beaucoup plus grand public.

Sur Bull Bitcoin, le produit le plus populaire est le paiement de la balance des cartes de crédit. Le deuxième, c’est probablement les paiements de loyers , poursuit Francis Pouliot.

Cartes-cadeaux et cartes prépayées

En 2021, des dizaines de milliers de propriétaires de bitcoins au Canada ont acheté des cartes-cadeaux Uber, Amazon ou Walmart sur le site Bitrefill, assure Sergej Kotliar, à la tête de cette entreprise suédoise présente sur le sol canadien depuis trois ans. Nos ventes sont multipliées par trois chaque année , dit-il.

Les Canadiens veulent de plus en plus utiliser leurs monnaies numériques, confirme Dave Bradley, codirigeant de l’entreprise Bitcoin Well, à Edmonton. Le nombre d'utilisateurs augmente, il y a plus d'options pour les dépenser et davantage le désir de les utiliser , décrypte-t-il.

Le site Bitrefill propose des cartes cadeaux dans une centaine d'enseignes au Canada. Photo : Capture d'écran

Selon la Banque du Canada, le taux d’adoption du bitcoin reste faible au pays. Environ 5 % des Canadiens détiendraient cette monnaie, mais la curiosité grandit au sein des foyers.

Pour rendre son utilisation plus simple et plus attractive, des plateformes d’échange de cryptomonnaies offrent dorénavant une nouvelle génération de carte prépayée Visa ou Mastercard.

Elles proposent de convertir les cryptomonnaies en dollars canadiens pour ensuite pouvoir payer des marchandises dans n'importe quelle boutique. Pour attirer les clients, certaines proposent de rembourser l'abonnement Spotify ou Netflix et de reverser jusqu’à 8 % des dépenses des clients.

Sur les réseaux sociaux, les propriétaires de cartes prépayées Crypto.com affichent fièrement leur carte, qu'ils ont parfois attendue plus d'un mois. Photo : Twitter / @murakenmuraken

En ce début d'année 2022, une soixantaine de plateformes offrent la carte Visa à leurs clients. Près de 4,5 milliards de dollars ont été dépensés avec ces cartes prépayées Visa dans le monde en 2021.

Payer directement, la niche dans la niche

Le paiement directement en bitcoins est encore rare et peu populaire au Canada. Environ 300 commerces l'accepteraient.

Le salon de toilettage pour chiens Paws Dog Day Care, à Calgary, propose ce service depuis septembre, mais personne n’a voulu tenter l’expérience à ce jour.

« C’est encore nouveau dans la tête des gens. La fiscalité n’est, pour l’instant, pas favorable aux transactions quotidiennes », estime Eric Yeung, le propriétaire.

Cette nouvelle manière de consommer au quotidien changera notamment les prochaines déclarations de revenus. Aux yeux de la loi canadienne, les cryptomonnaies ne sont pas des devises, mais des marchandises.

Eric Yeung s'est intéressé aux cryptomonnaies lors de la baisse historique de mars 2020. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Attention aux impôts

Que ce soit pour investir à nouveau ou dépenser dans une boutique, le simple échange d’une cryptomonnaie contre une autre ou contre une devise monétaire est susceptible d'engendrer un gain ou une perte de capital.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) invite les investisseurs à tenir un registre pour chacune de leurs transactions.

C'est également le conseil d'Alexandre Ferreira-Silva, président du cabinet comptable Crypto Impôt, voyant que beaucoup de ses clients commencent à utiliser une des cartes rechargeables les plus connues, soit celle de Crypto.com.

Toute transaction est imposable, donc c'est sûr que ça peut devenir très complexe pour n'importe quel particulier de calculer ses impacts fiscaux , dit-il.

Contrairement au marché boursier traditionnel qui vous génère des rapports, T5 ou T4, aucune de ces plateformes de cryptomonnaies n’en génère automatiquement. Ça pourrait vous coûter cher en honoraires professionnels.

Ce comptable, expert en cryptomonnaies, conseille aussi aux Canadiens de bien se renseigner sur les frais des cartes prépayées offertes par les plateformes spécialisées.

Les entreprises Mastercard, Shakepay et Crypto.com n'ont pas donné suite à nos demandes d'entrevue.