Russie : ce qui pousse certains à se désengager et d’autres à se lancer en affaires

Faire des affaires avec la Russie va devenir quelque chose de moins en moins politiquement correct et raisonnable. Au contraire, le risque réputationnel s'amplifie au-delà du risque géopolitique lié au conflit et du risque économique lié aux sanctions , note auprès de l'Agence France-Presse AFP Sylvie Matelly, directrice adjointe de l'IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques).

De nombreuses sociétés sont confrontées aux perturbations logistiques du commerce mondial liées au conflit russo-ukrainien et aux sanctions contre Moscou.

Compte tenu du contexte actuel inhérent aux sanctions internationales, les entreprises sont exposées à un risque important tout au long de leurs chaînes d'approvisionnement , observent Philippe Métais et Élodie Valette, avocats associés au cabinet Bryan Cave Leighton Paisner.

Avec la suspension jeudi de ses activités en Russie, où il est l'un des principaux employeurs occidentaux, et au Bélarus, IKEA a pris une décision qui touche 15 000 employés, 17 magasins et trois sites de production. La guerre a un énorme impact humain , souligne le groupe.

Le conflit se traduit aussi par des perturbations graves de la chaîne de production et de commerce , note IKEA, très critiqué en Suède quand il avait dans un premier temps annoncé que ses magasins resteraient ouverts.

Le secteur automobile est très affecté par les problèmes logistiques, à l'image des deux plus grands groupes mondiaux, Toyota et Volkswagen, qui ont suspendu leur production en Russie jusqu'à nouvel ordre .

Pour certains secteurs comme l'aérien et la finance, les conséquences des sanctions économiques prises contre la Russie ont été rapides. Toute violation des sanctions peut mener à des amendes parfois très élevées pour les entreprises.

Du côté du transport aérien, alors que l'Union européenne UE et le Canada ont interdit l'exportation vers la Russie d'avions, de pièces et d'équipements de l'industrie aéronautique, Airbus a suspendu ses services d'assistance aux compagnies aériennes russes ainsi que la fourniture de pièces détachées, conformément aux sanctions internationales en vigueur , tout comme Boeing.

Chez les émetteurs de cartes de paiement, les Américains Visa, Mastercard et American Express ont pris des mesures pour empêcher les banques russes d'utiliser leurs réseaux, en application des sanctions.

Les sanctions contre la Russie sont si larges et si intenses qu'elles équivalent à un embargo total , estimait jeudi Volker Treier, responsable du commerce extérieur à la chambre d'industrie allemande (DIHK). En conséquence, il s'agit maintenant dans une large mesure de liquider les affaires , c'est-à-dire de les abandonner, selon lui.

Responsabilité sociale, dénonciation de la guerre, questions de réputation; certaines entreprises prennent aussi les devants.

Le questionnement sur la responsabilité des entreprises pèse de plus en plus sur leurs décisions stratégiques , constate Sylvie Matelly.

D’autres entreprises quittent le navire

Le gouvernement ukrainien n'a pas hésité à interpeller directement les grandes entreprises occidentales en leur demandant de couper les ponts avec Moscou, via les réseaux sociaux.

Cela a été le cas pour Apple et son patron, Tim Cook. Mardi, le géant technologique a annoncé avoir suspendu la vente de tous ses produits en Russie après avoir arrêté les exportations vers le pays dès la semaine dernière, et limité certains services comme sa solution de paiements Apple Pay.

Tous ces grands groupes sont en premier lieu concernés par la responsabilité sociétale , estime Philippe Métais. Cette conséquence RSE est une composante que les entreprises installées sur les territoires russes et ukrainiens ont forcément en tête , enchérit sa collègue Élodie Valette.

Aux États-Unis, où la pression de l'opinion publique est forte, des entreprises de tous secteurs ont annoncé leur désengagement, au moins de façon temporaire : le groupe de microprocesseurs Intel et la plateforme de locations touristiques Airbnb ont annoncé jeudi soir avoir suspendu leurs activités en Russie et au Bélarus.

Le géant américain de l'informatique Microsoft a annoncé vendredi suspendre les nouvelles ventes de ses produits et services en Russie (archives). Photo : Reuters / Mike Blake

Intel condamne l'invasion de l'Ukraine par la Russie et nous avons suspendu toutes livraisons à la Russie et au Bélarus. Nos pensées vont à tous ceux qui sont impactés par cette guerre , explique le groupe dans un communiqué.

Brian Chesky, cofondateur et directeur général de la plateforme Airbnb, qui affiche désormais le drapeau ukrainien sur son compte Twitter, y annonce que son groupe suspend toutes ses activités en Russie et au Bélarus , sans autre précision.

La plateforme de locations touristiques avait annoncé lundi qu'elle allait proposer un hébergement gratuit de court terme à un maximum de 100 000 Ukrainiens fuyant l'invasion russe.

Le géant américain de l'informatique Microsoft a annoncé vendredi suspendre les nouvelles ventes de ses produits et services en Russie. Comme le reste du monde, nous sommes horrifiés, outrés et attristés par les images et les informations qui nous parviennent de la guerre en Ukraine et condamnons cette invasion injustifiée, non provoquée et illégale par la Russie , a déclaré Brad Smith, le président de Microsoft, dans un communiqué.

L'entreprise n'a pas précisé ce qu'elle entendait précisément par le terme nouvelles ventes , notamment si elle comptait retirer des magasins russes ses produits invendus.

Des plateformes comme Facebook, YouTube (Google) et Twitter ont déjà bloqué les publications de médias d'État russes en Europe.

Le secteur énergétique, hautement stratégique pour les États et au sein duquel il est plus compliqué pour les Occidentaux d'imposer des sanctions, a enregistré une avalanche d'annonces, initiées dès dimanche par la major pétrolière britannique BP. Les Européens notamment restent très dépendants du gaz russe.

BP a annoncé son désengagement du géant russe Rosneft, dans lequel elle détient une participation de 19,75 %.

La décision de sortir de Rosneft coûtera très cher à BP, mais le conseil d'administration, sous le choc, a clairement senti qu'il n'avait d'autre choix que de payer le prix fort et de distancer ses activités de l'agression russe , commente Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

De nombreuses entreprises du secteur se sont ainsi désengagés : le Britannique Shell, le norvégien Equinor (contrôlé à 67 % par l'État norvégien), ExxonMobil...

BP a annoncé son désengagement du géant russe Rosneft dans lequel elle détient une participation de 19,75% (archives). Photo : Associated Press / Charles Dharapak

Même le guide gastronomique Michelin, la bible gastronomique mondiale, a annoncé vendredi qu'il suspendait ses activités en Russie en raison de la guerre en Ukraine.

La décision du retrait a une valeur symbolique : la remise en octobre dernier pour la première fois des étoiles à neufs restaurants de Moscou était un sacre international de la gastronomie russe, longtemps dédaignée par les palais raffinés.

Compte tenu de la gravité de la crise actuelle, les équipes du guide Michelin ont été amenées à prendre la décision de suspendre toute activité de recommandation de restaurants en Russie , indique le guide rouge dans un communiqué.

Des groupes français peu pressés de quitter la Russie

Peu de grandes entreprises françaises ont pour l'instant annoncé leur intention de se retirer de Russie, tandis que le gouvernement français dose prudemment ses messages vis-à-vis de la communauté d'affaires.

Le groupe de luxe Hermès et Channel font figure d’exception, eux qui a annoncé vendredi mettre en pause ses activités commerciales dans le pays. Hermès y exploite trois magasins – dont l'un au sein de la célèbre galerie marchande Goum, sur la place Rouge – et emploie une soixantaine de personnes.

Compte tenu de nos préoccupations croissantes concernant la situation actuelle, de l'incertitude grandissante et de la complexité à opérer , Chanel indique avoir décidé de suspendre temporairement ses activités en Russie , dans une déclaration transmise à l'Agence France-Presse AFP .

Le groupe compte 17 boutiques en propre en Russie, ainsi que des corners (points de vente) dans de grands magasins, et fait état de 371 salariés.

Plus tôt dans la journée, Hermès, très préoccupé par la situation actuelle en Europe , avait annoncé sur sa page LinkedIn sa décision de fermer temporairement ses trois magasins en Russie - dont l'un au sein de la célèbre galerie marchande Goum - et de mettre en pause toutes ses activités commerciales à partir de vendredi soir.

Sollicités par l'Agence France-Presse AFP , les autres géants du luxe et de la cosmétique français LVMH, L'Oréal et Kering, n'ont pas souhaité faire de commentaires.

De son côté, l'armateur CMA-CGM a annoncé qu'il allait cesser de desservir les ports russes, mais davantage dans un souci de sécurité que de rétorsion économique.

TotalEnergies a, lui, décidé qu'il n'apporterait plus de capital à de nouveaux projets en Russie , sans évoquer un quelconque retrait d'un pays dans lequel il a des intérêts importants.

La position de TotalEnergies a été partagée avec les autorités françaises, qui l'ont bien comprise , assure le groupe à l'Agence France-Presse AFP , dont le président Patrick Pouyanné a été reçu à Bercy (siège du premier ministre), ainsi qu'à l'Elysée (la résidence présidentielle), mardi soir dans le cadre d'une réunion du Dialogue du Trianon, qui réunit les sociétés civiles franco-russes.

Quant à la banque Société Générale, très exposée via sa filiale Rosbank, elle a simplement assuré jeudi qu'elle pourrait résister si elle venait à être privée de cet actif en Russie.

TotalEnergies ne développera plus de nouveaux projets en Russie. Photo : Reuters / Gonzalo Fuentes

Du côté gouvernemental, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a vu un problème de principe dans le fait que des entreprises travaillent avec les proches du pouvoir russe, mais sans appeler plus globalement les entreprises françaises à revoir leur présence dans ce pays. Au Royaume-Uni, le ministre des Entreprises Kwasi Kwarteng affirmait lui sur Twitter lundi qu 'il y avait désormais un impératif moral fort pour les entreprises britanniques d'isoler la Russie .

Bruno Le Maire a aussi dû faire marche arrière après avoir affirmé que l'Union européenne allait livrer une guerre économique et financière totale à la Russie , jugeant après coup le mot guerre inapproprié . Ses propos avaient suscité une vive réaction et une menace à peine voilée de l'ancien président russe Dimitri Medvedev.

Au gouvernement, le message est plutôt d'accompagner les entreprises exposées aux répercussions du conflit en Ukraine et aux sanctions imposées à la Russie, affirmait le ministre au Commerce extérieur Franck Riester mardi à l'issue d'une réunion avec une soixantaine d'entreprises, dont l'essentiel du CAC 40, et de fédérations professionnelles.

La France est le premier employeur étranger en Russie et le deuxième pourvoyeur d'investissements directs étrangers et n'a donc pas uniquement des relations commerciales avec la Russie, ce qui peut compliquer un retrait du pays.

Des chinois investissent à contre-courant

Des investisseurs chinois ont acheté ces derniers jours des actions d'entreprises liées aux chaînes d'approvisionnement impliquant la Russie en misant sur une augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays, après les sanctions occidentales visant Moscou.

Ces sociétés font partie de l'indice dit du concept commercial Chine-Russie , qui intègre entre autres des compagnies de transport maritime de conteneurs et des exploitants portuaires.

L'indice a bondi de plus de 20 % depuis le 28 février selon les données financières de la société spécialisée iFinD.

Parmi les valeurs qui profitent de ce mouvement figure Jinzhou Port, une entreprise de la province du Liaoning, dans le nord du pays, proche de la Russie, dont le cours a pris jusqu'à 10 %, le maximum autorisé, au cours de six séances consécutives à la Bourse de Shanghaï.

La Bourse de Shanghai, dans le district financier de Pudong (archives). Photo : Reuters / Aly Song

Les investisseurs s'attendent à ce que la Russie augmente sa coopération avec la Chine, ce qui a porté les valeurs concernées, notamment dans la logistique , explique Ade Chen, gérant de Guangdong Fund Investment à Guangzhou.

Interrogé sur l'impact de la guerre en Ukraine sur ses activités, Jinzhou Port a répondu qu'il ne pouvait pas préjuger de la tournure de la guerre, et encore moins des relations entre une guerre à l'étranger et la performance d'une entreprise cotée sur le marché intérieur .

Xinjiang Tianshun Supply Chain, une autre valeur qui a pris jusqu'à 10 % sur six séances d'affilée, a précisé que son activité en lien avec la Russie ne représentait qu'une portion relativement réduite de son chiffre d'affaires.

Miser sur ces actions est extrêmement incertain , estime Ade Chen.

La Chine, qui est déjà la première destination à l'export de la Russie, ne se joindra pas aux sanctions occidentales, a déclaré mercredi l'autorité nationale du secteur bancaire.

Avec les informations de l’Agence France-Presse et de Reuters