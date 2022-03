Division autour d’un drapeau rouge et noir utilisé en signe de soutien aux Ukrainiens

Dans la mer de drapeaux jaune et bleu lors d'un rassemblement de soutien à l'Ukraine dimanche à London, on pouvait voir quelques bannières différentes montrant un rectangle rouge sur une barre noire.

Surpassé en nombre par le drapeau ukrainien, ce drapeau a pourtant suscité des commentaires inquiets sur les réseaux sociaux, notamment un message sur Facebook qui le décrivait comme une bannière de néonazis ukrainiens .

Le drapeau est apparu lors d'autres rassemblements organisés au Canada et ailleurs pour soutenir l'Ukraine, qui lutte contre une invasion de la Russie.

Parmi les personnes qui se sont réunies à London en soutien aux Ukrainiens, certaines portaient le drapeau rouge et noir. Photo : James Chaarani/CBC

Dimanche, la vice-première ministre canadienne, Chrystia Freeland, s'est trouvée prise dans un débat sur le drapeau lorsqu'elle a participé à un rassemblement de soutien à l'Ukraine à Toronto.

Elle a tweeté une photo accompagnée de la légende : Nous sommes unis. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine.

Sur la photo, on voit Mme Freeland tenant une section d'un foulard noir et rouge portant les mots Gloire à l'Ukraine écrits en ukrainien.

Un jour plus tard, le tweet a été retiré, mais pas avant que des groupes de médias de droite ne l'accusent de poser avec une bannière pronazie.

Un deuxième tweet a été envoyé depuis le compte de Mme Freeland, la montrant sans l'écharpe.

Quelle est donc l'histoire de cette bannière, et pourquoi est-elle si controversée?

Il s'agit du drapeau de l'Armée insurrectionnelle ukrainienne, connue sous l'acronyme de son nom en ukrainien, UPA.

Histoire de l'UPA

Formée en 1942, l'UPA avait pour objectif d'établir un État ukrainien indépendant qui arracherait des territoires à la Russie et à la Pologne.

L'UPA était un groupe paramilitaire affilié à l'Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), une organisation politique formée en 1929.

Jars Balan, qui dirige le Centre d'études ukrainiennes canadiennes de l'Université de l'Alberta à Edmonton, déclare que l'UPA était le bras paramilitaire de l'OUN.

M. Balan admet que l'UPA n'hésitait pas à recourir à la violence à une époque où le désir d'indépendance des Ukrainiens les mettait en conflit avec l'Allemagne nazie, la Russie et les nationalistes polonais.

À Prince George en Colombie-Britannique le drapeau a également fait son apparition. Photo : Nadia Mansour/CBC

Il affirme toutefois que les couleurs rouge et noire utilisées dans le drapeau sont une expression du nationalisme ukrainien qui précède de loin le fascisme et la Seconde Guerre mondiale, des références à ces couleurs apparaissant dans des chansons et des poèmes slaves remontant au 12e siècle.

Le rouge représente l'amour et le noir le chagrin, et la façon dont ils sont entrelacés , explique-t-il.

Plus tard, ces couleurs ont été associées au nationalisme ukrainien.

Les personnes qui les brandissent sont celles qui s'identifient à la tradition du nationalisme ukrainien militant. Elles respectent le fait que l'OUN et l'UPA ont pris les armes dans la lutte pour l'indépendance de l'Ukraine , précise-t-il.

« Ils ont compris que cela n'allait pas se faire aux urnes dans une dictature, et qu'ils allaient devoir se battre pour leur indépendance. Et donc, en adoptant le drapeau rouge et noir, ils s'identifient vraiment à cette tradition. » — Une citation de Jars Balan, directeur du Centre d'études ukrainiennes canadiennes de l'Université de l'Alberta

Le rôle de l'OUN et de l'UPA dans la perpétration d'atrocités pendant la Seconde Guerre mondiale continue de faire l'objet de vifs débats.

C'est un sujet extrêmement controversé dans les études ukrainiennes [...] C'est vraiment très débattu , indique Oleksa Drachewych, professeur adjoint d'histoire d'origine ukrainienne qui enseigne à l'Université Western.

Une organisation problématique pour les groupes juifs

Jake Hyman, un porte-parole de l'Anti-Defamation League, un groupe juif de défense des droits civiques basé à New York, affirme que si le drapeau n'est pas considéré comme une expression flagrante de nazisme ou d'antisémitisme comme la croix gammée, il n'est pas non plus sans controverse.

L'UPA/OUN était une organisation très problématique, d'orientation fasciste et nationaliste, et très antisémite et antipolonaise , explique-t-il.

Il déclare qu’au début de l'invasion de l'Union soviétique par les nazis en juin 1941, l'UPA/OUN a collaboré avec les nazis, en ajoutant que le groupe s'est ensuite opposé aux communistes et aux Allemands tout en tuant et en déplaçant plusieurs centaines de milliers de Polonais de souche.

M. Hyman explique que certains membres de l'UPA/OUN ont pris part à des unités auxiliaires ukrainiennes qui ont tué des Juifs ou ont été impliqués dans les premiers pogroms en 1941-1942.

M. Balan affirme qu'il ne conteste pas l'histoire complexe de l'UPA, mais qu'il souhaite que le drapeau rouge et noir ne soit pas utilisé lors des rassemblements, car il donne aux groupes prorusses l'occasion de décrire faussement tous les Ukrainiens comme des nazis ou des antisémites.

Il pense que la plupart de ceux qui arborent le drapeau aujourd'hui font probablement référence à l'imagerie et aux émotions associées à la longue histoire de la lutte armée pour l'indépendance de l'Ukraine – une lutte qui se poursuit alors que les forces russes de Vladimir Poutine envahissent le pays.

M. Balan ne nie pas l'existence d'un élément d'extrême droite et xénophobe dans le nationalisme ukrainien, mais souligne que ce problème existe dans presque tous les autres pays européens, y compris l'Allemagne et la France.

Il considère le débat sur le drapeau rouge et noir comme une distraction qui, selon lui, détourne l'attention de la véritable menace à laquelle l'Ukraine est confrontée.

Le problème de l'Ukraine en ce moment est assez clair [...] un génocide a lieu sous nos yeux. L'objectif de Poutine est de détruire le désir d'indépendance de l'Ukraine et de détruire ceux qui la soutiennent. Et il va être impitoyable pour y parvenir , prévient-il.

D'après les informations de CBC.