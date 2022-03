Mary Ellen Pauli, grande dame du ciel

Native de Matagami, dans le Nord-du-Québec, Mary Ellen est la fille d’un aviateur qui a participé à la Seconde Guerre mondiale. Son frère aîné volait aussi avant de s’écraser en 1977.

En 2013, Mary Ellen donne une conférence devant des centaines de femmes à l'aéroport de Yellowknife afin d'inspirer la prochaine génération féminine en aviation. Photo : Facebook : The Sky's No Limit - Girls Fly Too

Voler, la petite Mary Ellen en rêvait aussi, mais, quand elle parlait de ses aspirations à son paternel, il lui mettait déjà des bâtons dans les roues.

« Mon père m’a dit: ‘’Tu n’auras jamais de l’emploi, il n’y a personne qui va engager une femme dans ce métier-là.’’ » — Une citation de Mary Ellen Pauli, pilote d'hélicoptère à la retraite

À son arrivée à Timmins, Mary Ellen était responsable de la base de Trans Canada Helicopters. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Inspiré par Amelia Earhart

En 10e année, elle lit au sujet d'Amelia Earhart, la première femme à traverser l’océan Atlantique en solitaire en avion. Un livre qui viendra changer la trame narrative de sa vie.

C’est là que j’ai vu que c’est vraiment possible pour une femme d’avoir une carrière en aviation.

En 1976, Mary Ellen souhaite définitivement prendre son envol dans une école de pilotage à Fredericton, mais une première tuile lui tombe sur la tête.

« Quand je suis arrivé là, le gérant m’a dit : ''qu’est-ce que vous faites ici ? Je n’ai pas de place pour vous'' » — Une citation de Mary Ellen Pauli, pilote d'hélicoptère à la retraite

Ce même gérant avait pourtant accepté son dépôt, il lui donne alors un essai et devant son talent naturel et n’a d’autre choix que de la garder.

Cameron Grant, le fils aîné de Mary Ellen, tente d'imiter les prouesses de sa mère. Photo : Avec la permission de Mary Ellen Pauli

Elle entame ensuite sa carrière pour les hélicoptères Trans-Québec et travaille notamment à la construction du barrage de la baie James.

On hésitait à m’envoyer dans les camps de, peut-être, 200 hommes à la baie James vu qu’il n’y avait pas de femme qui travaillait là-bas, même pas dans les cuisines. À un moment donné, il y avait un manque de pilote d’hélicoptère. Il n’avait pas le choix de m’envoyer.

Elle redouble d’efforts pour faire un sans-faute pendant le mois qu’elle s’y trouve.

Une étape importante qui lui permet de se faire un nom en sol québécois.

Elle pilote aussi des ambulances aériennes au Grand Prix du Canada et travaille sur d’autres projets d’Hydro-Québec.

Sur la construction de la ligne, il attachait la ligne [électrique] même en dessous de l’hélicoptère et on la tirait au-dessus du terrain qui était difficile par voie terrestre. On amenait la ligne à la prochaine tour.

Recommencer à zéro en Ontario

Après une dizaine d’années de métier au Québec, tout est à recommencer quand elle fait le saut avec le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario comme pilote de brousse en 1986. Elle doit se tenir debout face à la discrimination dont elle est victime.

Mary Ellen Pauli en tournage d'une campagne promotionnelle pour Parcs Ontario avec le cinéaste Lloyd Walton. Elle prend la pose devant son hélicoptère au parc provincial Killarney. Photo : Lloyd Walton

Elle est marquée au fer en pensant à son premier trajet de Wawa à Sudbury. En arrivant à Wawa pour ramasser un de ses clients, il lui fait un commentaire déplacé.

« Il m’a dit : ''je n’embarque pas avec toi.'' » — Une citation de Mary Ellen Pauli, pilote d'hélicoptère à la retraite

Il y avait un autre pilote qui était venu avec moi comme il avait d’autres choses à faire. Il dit : ''je veux que lui nous amène.'' Le gars qui était avec moi a dit : ''Non ! C’est elle qui pilote ou personne.'' , se remémore-t-elle en remerciant au passage son collègue de l'avoir défendu.

Pendant le même vol, le client le confronte de nouveau pour lui dire qu’elle est désorientée. Elle prend la carte pour lui montrer qu’elle avait raison.

Un seau attaché à son hélicoptère utilisé pour lutter contre les incendies. Mary Ellen survolait au-dessus du feu et larguait l’eau directement sur les points chauds. L’hélicoptère avait une précision que les avions-citernes n'avaient pas. Photo : Facebook: Mary Ellen Pauli

Mary Ellen devra petit à petit se refaire un nom en Ontario en amenant les pompiers à combattre un feu de forêt ou encore en travaillant à baguer des animaux pour les recensements.

Ses habiletés motrices l'amènent à travailler sur des opérations délicates en travaillant avec des biologistes à équiper des ours polaires d'un collier GPS.

Ce travail doit être fait à bord d’un hélicoptère en survolant le sol à la recherche d’ours polaires. Lorsqu'un ours est repéré, on l'endort avec un fusil à tranquillisant.

Afin d’effectuer ses tâches quotidiennes, Mary Ellen est souvent basée sur l’île Akimiski.

On pouvait rester dans des tentes pendant des semaines de temps ou pendant l’été pendant des mois.

Le nom de Mary Ellen se trouve dans le livre des records Guinness pour le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux vus en une journée. Elle pose avec une jeune alouette hausse-col à Akulivik. Photo : Avec la permission de Mary Ellen Pauli

Attaquée par un ours polaire

Pilote de brousse compte parmi les métiers les plus dangereux : bon nombre de ses collègues sont morts lors d'écrasements. Pour sa part, un ours a déjà attaqué son hélicoptère dans son campement.

Je me suis réveillé en entendant le son d’un ours polaire. J’ai pris le fusil que j’avais et j’ai crié. Je suis sorti de la tente pour trouver le biologiste qui était avec moi dans une autre tente. L’ours était déjà parti.

À son réveil, l’hélicoptère est dans un piteux état.

Le nez brisé et une fenêtre défoncée après l'attaque de l'ours polaire. Photo : Avec la permission de Mary Ellen Pauli

« On a vu que l’hélicoptère était tout écrasé. [L’ours polaire] avait passé par la fenêtre. On a été obligé d’attendre qu’un ingénieur vienne le réparer avant de repartir. » — Une citation de Mary Ellen Pauli, pilote d'hélicoptère à la retraite

Encore des préjugés après 40 ans de métier

En 2015, Mary Ellen était la seule femme pilote avec un emploi permanent dans les 85 ans d’histoire du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario.

Elle pensait bien s’être fait un nom jusqu’à ce qu’on l’envoie dans le Nord pour une mission avec des ours polaires.

Elle attendait déjà son avion à Moosonee pour l'emmener à Peawanuck, où son hélicoptère l'attendait.

« J’ai eu un appel de mon patron que ça va être un de mes confrères parce qu’il ne voulait pas avoir une femme comme pilote. » — Une citation de Mary Ellen Pauli, pilote d'hélicoptère à la retraite

En plus d'avoir mené une carrière de main de maître en aviation, Mary Ellen a élevé deux enfants à Timmins. Audrey (photo) et Cameron Grant. Photo : Avec la permission de Mary Ellen Pauli

Ça m’a fait très, très mal. C’est très difficile de savoir qu’être une femme va t’arrêter de travailler sur un projet si important et si intéressant.

Une pilote bien décorée

À la retraite depuis 2017, Mary Ellen savoure pleinement son rôle de pionnière.

De nombreuses distinctions décorent sa demeure à Timmins comme le prix Elsie MacGill qui reconnaît les femmes qui ont fait des contributions significatives à l’aviation ou à l’aérospatiale, et qui continuent de préparer le terrain pour que d’autres femmes fassent de même.

L'histoire de Mary Ellen Pauli se trouve dans de nombreux livres d'histoires dont Libres comme l'Air : Histoires fascinantes des pionnières de l'aviation canadienne. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

En 2008, elle reçoit un certificat de mention élogieuse par la Gouverneure générale du Canada pour son intervention dans la baie d'Hudson.

Un geste héroïque qui remonte au 19 août 2004, alors que le voyage de pêche de la famille Hunter s'est transformé en véritable cauchemar.

La météo et les marées ont fait en sorte que le grand-père, le père et trois enfants étaient bloqués sur une île à l'embouchure de la rivière Sutton.

L'appel d'urgence est arrivé alors que Mary Ellen effectuait un vol dans la région de Moosonee. Elle s'est immédiatement portée volontaire pour essayer de sauver la famille.

Malgré les vents violents, la pluie et son réservoir d'essence qui était presque vide, la pilote est arrivée sur l'île et a réussi l'opération de sauvetage.

L'uniforme et le casque de Mary Ellen se retrouvent dans un musée à Sault-Sainte-Marie. Une exposition qui rend hommage aux femmes dans le monde de l'aviation de l'aérospatiale. Photo : Avec la permission Mary Ellen Pauli

La carrière de Mary Ellen est soulignée au Canadian Bushplane Heritage Centre de Sault-Sainte-Marie. Une plaque commémorative relatant son parcours s’y trouve aux côtés d'Amelia Earhart.