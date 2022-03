Québec investit 5,7 M$ pour soutenir les familles immigrantes

Les intervenants, écrit-on, vont également faire de la prévention en matière de protection à l’enfance et à la jeunesse. Le programme qui rassemble ces services ainsi lancé par le gouvernement s’intitule ICI-Famille.

Le financement vise à offrir un meilleur accès aux nouvelles familles aux services sociaux publics et communautaires de proximité. Le SANA Trois-Rivières bénéficiera d’ailleurs de 90 000 $ sur trois ans pour démarrer le projet ICI-Famille.

[Le projet] va surtout [aider] à mieux faire le suivi, parce que des fois le système, on ne le connaît pas et ça fait peur. Alors c'est sûr qu'on va voir de la résistance, comme famille, comme immigrant, on va avoir de la résistance [aux intervenants] parce qu'on ne le connaît pas. Mais les intervenants ICI-Famille vont faire les liens entre les services qui sont pour la protection de la jeunesse et les familles , explique Ivan Suaza, directeur général du SANA Trois-Rivières.

L’organisme communautaire et 13 autres dans ce domaine au Québec vont contribuer à déployer le programme dans leur région ou leur localité.

Québec indique que ce financement donne suite aux recommandations du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (Commission Laurent), qui fait mention de barrières qui entravent l'accès aux services sociaux et de santé.