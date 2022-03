Les inégalités dans les communautés noires de la N.-É. amplifiées par la COVID-19

Les inégalités de longue date en matière d'éducation, de logement et d'emploi dans les communautés noires de la Nouvelle-Écosse ont été amplifiées par la COVID-19, selon les dirigeants communautaires qui tentent de recueillir de meilleures données sur les différentes communautés pendant la pandémie.

Ces mêmes problèmes ont rendu les Afro-Néo-Écossais vulnérables à la désinformation sur la maladie, dit David Haase, de l'Association de la santé des Afro-Canadiens.

Lorsque la COVID-19 est arrivée, nous avons reconnu qu'il y avait de la désinformation, principalement sur les réseaux sociaux , note M. Haase.

Des choses comme: les Noirs ne sont pas aussi facilement infectés. Ce qui est faux.

Les deux dernières années ont été particulièrement difficiles pour la communauté noire de la province, dont plusieurs sont des descendants de loyalistes américains arrivés en Nouvelle-Écosse dans les années 1780, à la suite de la Révolution américaine.

John Ariyo, directeur de l'égalité et de l'engagement avec la province, croit que la COVID a en fait révélé certaines des inégalités dans nos communautés en ce qui concerne les résidents noirs .

Les données de l'Association pour le logement abordable en Nouvelle-Écosse indiquent que de février 2020 à février 2022, le nombre de personnes d'ascendance africaine sans-abri dans la région d'Halifax est passé de 59 à 93 personnes.

John Ariyo, directeur de l'égalité et de l'engagement avec la province de la Nouvelle-Écosse Photo : Gracieuseté : John Ariyo

Ingrid Waldron, professeure à l'Université McMaster, a travaillé avec l'Université Dalhousie pour explorer les effets de la pandémie sur les Afro-Néo-Écossais et pour élaborer un plan d'intervention culturellement adapté aux futures crises sanitaires majeures.

Beaucoup de ces communautés noires de la Nouvelle-Écosse sont des communautés historiques rurales et elles ne disposent pas, dans certains cas, de beaucoup de commodités , explique-t-elle.

Dans le cadre de son étude, elle a aidé à mener une enquête en ligne en janvier 2021 pour explorer les taux d'infection à la COVID-19 dans les communautés majoritairement noires de North Preston et East Preston et les types de services de santé dont les résidents avaient besoin à ce moment.

Le fait qu'ils vivent dans des communautés rurales ou isolées a tout à voir avec le colonialisme et la façon dont ils sont arrivés en Nouvelle-Écosse , dit-elle.

Lorsqu'ils sont venus ici en tant que descendants de loyalistes noirs américains, ce n'est pas comme s'ils avaient beaucoup de choix d'endroits où aller. Pour moi, ça aggrave la pauvreté et les inégalités auxquelles ils sont confrontés.

Les premiers jours de la pandémie, dans certaines communautés noires, ont été marqués par la stigmatisation, a souligné Mme Waldron, en particulier à la suite des commentaires du médecin-hygiéniste en chef de la province, le Dr Robert Strang.

Lors d'une mise à jour sur la COVID-19 le 7 avril 2020, le Dr Strang a soulevé des inquiétudes dans des communautés à prédominance noire. Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Lors d'une mise à jour sur la COVID-19 le 7 avril 2020, le Dr Strang a parlé de centres d'évaluation temporaires qui avaient été mis en place dans trois communautés à prédominance noire, où l'on craignait une augmentation de l'activité de la maladie .

Malheureusement, il y a des groupes dans ces communautés qui sont, en raison de leur volonté de ne pas respecter les exigences de minimiser les rassemblements et d'arrêter les interactions sociales inutiles, un élément clé de la propagation de la maladie au sein de ces communautés , avait dit le Dr Robert Strang aux journalistes.

Ingrid Waldron raconte qu'à la suite de ces commentaires, des membres de ces communautés ont commencé à tendre la main et à encourager les gens à se faire tester, un phénomène qu'elle a cherché à explorer dans son étude.

Elle espère terminer cette étude d'ici juin, et elle a l’intention de présenter les résultats aux responsables de la santé.

M. Haase et Mme Waldron croient tous les deux que ce qui empêche les autorités de mieux comprendre comment la pandémie a affecté la communauté noire est le manque de données sur les soins de santé basées sur la race.

C'est quelque chose que l'Association de la santé des Afro-Canadiens demande au gouvernement provincial depuis plusieurs années.

En avril dernier, l'ancien premier ministre Iain Rankin a annoncé la création d'un groupe de travail qui aiderait à la collecte de données basées sur la race. Le nouveau gouvernement progressiste-conservateur a déclaré qu'il commencerait le processus de collecte ce printemps, permettant aux résidents de partager des informations lorsqu'ils demandent ou renouvellent leur carte santé.

Le Bureau provincial des initiatives d'équité et de lutte contre le racisme écrit que la collecte de données fondées sur la race fait partie du cadre d'équité en santé du gouvernement pour aider à améliorer l'équité, l'inclusion et la diversité dans les soins de santé et lutter contre le racisme.

John Ariyo ajoute que son travail est aussi de guider les représentants du gouvernement pour créer un sentiment d'équité dans le système de santé pour tous les résidents, y compris la communauté afro-néo-écossaise.

Nous devons faire plus lorsqu'il s'agit de la confiance du public, nous devons être meilleurs en matière de communication d'informations, d'engagement avec des groupes, des associations de bases, en veillant à ce que les gens puissent également transmettre ces informations à leur propre peuple , dit-il.