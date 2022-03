Coupable de crimes sexuels, Denis Clavelle exprime des regrets

Coupable de gestes à caractère sexuel sur onze victimes, le Magogois Denis Clavelle a reconnu devant le tribunal que ses comportements étaient déviants et jure qu’ils ne se reproduiront plus jamais.

L’homme de 72 ans a témoigné, vendredi, devant la juge Danielle Côté de la Cour du Québec lors des observations sur la peine au palais de justice de Sherbrooke.

Visiblement émotif, Denis Clavelle a livré un long témoignage dans lequel il a exprimé des regrets à plusieurs reprises.

Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas faire de mal. Je ne croyais pas faire de mal. Je suis disponible à rencontrer les victimes pour leur dire que je suis désolé si elles le souhaitent. Je veux m’excuser à leurs parents. Je n’avais pas l’impression ni l’intention de faire du mal , explique le pompier à la retraite.

En août, Denis Clavelle a plaidé coupable d'avoir commis des gestes sexuels sur 11 victimes entre 1982 et 2020. Il a notamment reconnu avoir eu des contacts sexuels et avoir commis des attouchements sexuels alors qu'il se trouvait en position d’autorité sur des mineurs âgés de moins de 16 ans.

En tout, ce sont 10 mineurs et une personne présentant une déficience intellectuelle qui comptent parmi les victimes.

J’ai des regrets. J’ai honte devant mes enfants. Je devrai vivre avec ça le reste de mes jours , a affirmé Denis Clavelle devant la juge.

« Je n'avais pas l'impression de faire un crime. J’avais l’impression de donner de l'affection un peu trop loin. Je n'avais pas les bonnes lunettes. Je veux remplacer cette façon de voir. » — Une citation de Denis Clavelle, coupable de gestes sexuels

Le Magogois signale qu’après 15 mois de réflexion depuis le dépôt des accusations, il veut obtenir de l'aide d'un professionnel.

Au début, j’étais en déni total. Je vois maintenant bien que mes comportements étaient déviants. J’ai besoin de quelqu’un qui va m’aider a comprendre pourquoi et pour que ca n’arrive plus jamais. Je sais qu’une thérapie va m’aider. Le risque de récidive est nul. Il n’y en aura plus jamais , affirme Denis Clavelle.

L'homme de 72 ans a fait une demande à l'organisme CIVAS pour faire une thérapie. Il s’engage aussi à suivre les différents programmes en détention.

Une ordonnance de non-publication empêche de révéler toute information permettant d’identifier les victimes.

Une détention difficile

Lors de son témoignage, l’homme de 72 ans a parlé de sa détention difficile qui a commencé en novembre 2020.

Ç'a été un choc épouvantable de détresse en détention , a expliqué Denis Clavelle.

Le Magogois a été isolé à six reprises en raison de la COVID-19 pour un total de 56 jours. Il a qualifié ces moments de très difficiles où il passait plus de 23 heures par jour dans sa cellule. Il a d'ailleurs contracté la COVID-19 à la mi-octobre 2021. Sa mère est également décédée lors de sa détention.

Denis Clavelle a affirmé avoir vécu des problèmes physiques et psychologiques en prison et s'être fait prescrire des antidépresseurs.

La femme de Denis Clavelle qui a également témoigné devant le tribunal a dénoncé les conditions de détention de son mari.

Les observations sur la peine se poursuivent vendredi après-midi au palais de justice de Sherbrooke.