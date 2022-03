Manifestation des camionneurs : plus d’aide demandée à Ottawa et Gatineau

Des deux côtés de la rivière des Outaouais, les différents paliers de gouvernement sont sollicités afin de fournir plus d’aide aux commerçants et employés qui ont été touchés par la manifestation des camionneurs de février, dans la capitale nationale.

Pour Jason Komendat, le dernier mois a été bien difficile. Copropriétaire du Bike café, ouvert en 2017 sur la rue Sparks, il espérait pouvoir profiter de la levée progressive des restrictions sanitaires liées à la pandémie pour augmenter son activité. Mais le 28 janvier, les camions sont arrivés et ont perturbé le centre-ville pour plus de trois semaines.

Ça a été très difficile avec la pandémie, mais on a reçu une aide exceptionnelle des résidents. [...] On espérait que l’activité pourrait reprendre tranquillement et notre espoir a été brisé par l’occupation , a-t-il raconté, lors d’une conférence de presse organisée à Ottawa, vendredi, par le Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Ontario.

Résultat : beaucoup de rendez-vous programmés ont finalement été annulés, à une période où l’activité est déjà peu importante en raison de l’hiver.

Mes dettes ont augmenté et moi-même, cela fait un moment que je ne me suis pas versé de salaire. Il y a du pain, mais pas de beurre, on essaye de survivre.

« Une manifestation ne devrait pas m’empêcher d’aller travailler, de payer mes factures et de payer mon loyer. » — Une citation de Alex Harris, cuisinier au restaurant Milestones

À ses côtés, le Nouveau Parti démocratique NPD de l'Ontario avait convié Alex Harris, cuisinier au restaurant Milestones. Les perturbations dans le centre-ville et donc, la fermeture de nombreux commerces, ont fait en sorte qu’il n’a pas pu travailler pendant la manifestation, dit-il. Pour l’aider à payer ses factures et son loyer, il a dû piger dans ses économies et se tourner vers sa famille.

J’ai eu la chance que ma famille puisse m’aider, mais ce n’est pas le cas de tout le monde , dit-il.

Le Nouveau Parti démocratique NPD demande que l'Ontario s'aligne sur le fédéral

Le Nouveau Parti démocratique NPD ontarien demande au gouvernement de Doug Ford d'en faire plus pour soutenir les commerçants et les employés qui ont été touchés par la manifestation des camionneurs.

Le gouvernement fédéral a déjà annoncé une enveloppe de 20 millions de dollars pour leur venir en aide. Mais celle-ci doit être bonifiée, selon la cheffe du Nouveau Parti démocratique NPD de l’Ontario, Andrea Horwath.

La cheffe du NPD de l'Ontario, Andrea Horwath, en conférence de presse à Ottawa, le 4 mars 2022 Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

C’est clair que l’occupation n’est pas la faute des travailleurs et des entreprises, et Doug Ford leur laisse en supporter les conséquences. Ce n’est pas juste! a-t-elle lancé, lors de la conférence de presse.

Pour l'opposition à Queen's Park, le gouvernement ontarien doit mettre sur la table au moins la même somme que le gouvernement fédéral, pour une aide directe aux entreprises et aux travailleurs, mais aussi pour mettre en place des initiatives promptes à ramener de l’activité économique dans le centre-ville d’Ottawa et à soutenir la santé mentale des personnes qui ont été touchées.

Une aide pour Gatineau réclamée

Si le fédéral a décidé d’aider les entreprises d’Ottawa, il devrait aussi le faire de l’autre côté de la rivière des Outaouais, selon le Bloc Québécois.

Jeudi, une motion de la députée bloquiste de Terrebonne, Nathalie Sinclair-Desgagné, a été votée à l’unanimité à la Chambre des communes.

La députée bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagné (archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Elle demande au gouvernement de créer une enveloppe compensatoire destinée aux commerces de Gatineau qui ont subi eux aussi les impacts de l'occupation du centre-ville d'Ottawa, sur le même modèle que l'enveloppe mise sur pied par le fédéral pour les commerces d'Ottawa .

Dans un gazouillis, la ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge, assure que le fédéral soutiendra Gatineau.

Début du widget . Passer le widget? Suite au blocage des manifestants plusieurs commerces situés à Gatineau et Ottawa ont été affectés. Notre gouv. reste attentif aux conséquences de ce mouvement pour les commerçants de la Ville de Gatineau et nous les soutiendrons, dans les mêmes conditions. ✅ https://t.co/ASahNcylfl — Pascale St-Onge (@PascaleStOnge_) March 3, 2022 Fin du widget . Retour au début du widget?

Pour l’heure, reste à déterminer quelle forme prendra cette aide.