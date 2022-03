Les grands festivals et événements de retour dans les rues de Toronto

Les rues de Toronto s’apprêtent à accueillir de nouveau les festivaliers. Vendredi, le maire John Tory a annoncé le retour des grands festivals et événements en personne, après deux années marquées par la pandémie.

Pour ralentir la transmission de la COVID-19, les grands événements extérieurs dirigés et autorisés par la Ville avaient été annulés en 2020 et 2021.

Le maire de Toronto, John Tory, avait hâte d’annoncer de bonnes nouvelles à ses citoyens..

Aujourd’hui, c’est un jour de récompense pour les Torontois, qui ont déployé des efforts incroyables. Ils se sont fait vacciner et ont été patients avec les restrictions de la santé publique , a souligné John Tory, qui était accompagné notamment du vice-président de Destination Toronto, Andrew Weir, et du président-directeur général du Festival international du film de Toronto (TIFF), Cameron Bailey, devant le TIFF Bell Lightbox.

« Nous sommes tous prêts pour une année 2022 vibrante et excitante. » — Une citation de John Tory, maire de Toronto

Le défilé de la Saint-Patrick, une célébration de la culture canado-irlandaise, est le premier événement d’envergure prévu au calendrier. Il aura lieu le 20 mars.

Les célébrations du mois de la Fierté (Pride Toronto) débuteront pour leur part le 1er juin et culmineront durant le festival de la Fierté du 24 au 26 juin.

Le dernier défilé de Pride Toronto s'est déroulé en 2019, avant le début de la pandémie. Photo : CBC

Un été festif

L’été sera d’ailleurs très chargé au plan événementiel dans la Ville Reine.

Le Carnaval caribéen de Toronto, qui met en lumière la culture, la musique et l'histoire des Caraïbes, célébrera ses 55 ans du 7 juillet au 1er août.

La musique résonnera aussi à plusieurs reprises, notamment au Festival de jazz TD de Toronto, du 24 juin au 3 juillet.

Les Torontois plus gourmands pourront de leur côté profiter de divers événements dont Taste of the Danforth, qui célèbre notamment la culture culinaire grecque, du 5 au 7 août.

Le festival Taste of the Danforth a lieu chaque année à Toronto. Photo : Radio-Canada / Michael Gregory

Plusieurs autres festivals sont aussi prévus au printemps et à l’été.

La Ville indique cependant, par voie de communiqué, que les règlements de santé publique continueront de guider la capacité de la Ville à délivrer des permis

Elle encourage les organisateurs à avoir des plans en cas de changement des réglementations sanitaires provinciales.