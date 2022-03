L’accès aux taxis adaptés demeure un défi sur la Côte-Nord

Dans l’ancien Programme de subventions aux véhicules collectifs accessibles, le ministère payait directement la transformation des véhicules. Maintenant, c’est le chauffeur qui doit payer cette subvention. L’ATRQ estime entre 15 000 et 20 000 dollars de plus que le chauffeur va devoir amortir. Mathématiquement, c’est presque impossible , dit le porte-parole de l’Association des taxis des régions du Québec ATRQ , Serge Lebreux.

Serge Lebreux, porte-parole de l'Association des taxis des régions du Québec (ATRQ) (archives). Photo : Radio-Canada

À 15 000 - 20 000 dollars de l’adaptation, c’est sûr que je ne connais pas beaucoup de chauffeurs de taxi qui vont oser faire les transformations à leurs frais , affirme le président du Module d'épanouissement à la vie à Sept-Îles (MEV), Christian Ratté.

Selon le nouveau Programme de subvention aux véhicules collectifs accessibles  (Nouvelle fenêtre) du gouvernement du Québec, qui est en vigueur depuis le 8 février 2022, le financement pour les propriétaires d’automobiles qualifiées est uniformisé jusqu’à un maximum de 20 000 $, puisque le permis restreint est aboli . Pour les entreprises de location, la contribution financière de Québec est établie à un maximum de 15 000 $.

M. Ratté constate qu’il y a très peu de taxis accessibles aux personnes handicapées sur la Côte-Nord.

« À Sept-Îles et à Baie-Comeau, à ma connaissance, il n’y a aucun taxi qui s’est équipé d’un plancher abaissé pour pouvoir transporter les gens à mobilité réduite. » — Une citation de Christian Ratté, président du Module d'épanouissement à la vie à Sept-Îles (MEV)

Christian Ratté, président du Module d'épanouissement de la vie de Sept-Îles (MEV) (archives). Photo : Radio-Canada / Lydianne Ouimet

Pour se déplacer à Sept-Îles, on prend le transport adapté et on doit vivre avec les heures qu’ils nous offrent. Sinon, on doit s'organiser avec des amis qui ont un véhicule adapté ou quelque chose comme ça , note M. Ratté.

À écouter : Entrevue de Christian Ratté à l’émission Bonjour la Côte

La Corporation de transport adapté de Sept-Îles (CTASI) a déjà eu des taxis adaptés, mais elle a laissé tomber ses véhicules, parce que ce n’était pas rentable. [...] À Sept-Îles, les clients sont encarcanés dans un horaire et c’est comme ça dans plusieurs villes du Québec , lance le porte-parole de l’Association des taxis des régions du Québec ATRQ .

Sur la Côte-Nord, Serge Lebreux note qu’il y a un taxi adapté à Havre-Saint-Pierre, mais que dans plusieurs autres villes de la région, le service n’est pas disponible.

« Si Québec doit faire une chose, c’est d’obliger les organismes de transports adaptés à ouvrir leur enveloppe budgétaire pour inclure les taxis, mais d’une façon honnête. » — Une citation de Serge Lebreux, porte-parole de l'Association des taxis des régions du Québec (ATRQ)

Pour pallier le manque de taxis adaptés, l’Association des taxis des régions du Québec ATRQ propose d’abolir que le véhicule doit être neuf au moment de l’adaptation , une des caractéristiques minimales pour obtenir la subvention.

Bien entendu, on ne prendra pas un véhicule avec 250 000 kilomètres où l’on va mettre 25 000 $ de transformation dessus. On pourrait tout simplement prendre un modèle 2020 ou 2021. [...] Ça n'affectera aucunement la vie du véhicule ni la qualité de la transformation, selon les transformateurs , explique Serge Lebreux.