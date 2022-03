Le Nouveau-Brunswick s’habille de bleu et jaune en soutien à l’Ukraine

À Caraquet, le Vieux Couvent est illuminé de bleu et jaune cette semaine.

Le maire Bernard Thériault explique que même si peu de membres de la communauté ukrainienne se trouvent dans la Péninsule acadienne, la population se sent interpellée par la crise.

On n’a rien vu de tel depuis la Guerre froide. Les gens sont interpellés par tout cela [...] Disons que ça met les choses en perspective , indique le maire.

À Moncton, une partie de l’avenue Downing a aussi été illuminée en jaune et bleu.

Du côté de la communauté ukrainienne, on sent bel et bien un besoin de fournir aux Ukrainiens et aux personnes qui les soutiennent, des façons d’afficher leurs couleurs.

Plusieurs personnes de la communauté ukrainienne n’avaient rien, n’avaient pas de drapeaux, ou de symboles. Ils ont immigré au Canada et personne n’avait pensé à ça , raconte Oleg Kvasha de Dieppe.

Des centaines de masques ont été vendus jusqu'à présent. Olena Kvasha (à gauche) et une bénévole s'affairent en coudre d'autres. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

Sa conjointe Olana et des bénévoles s’affairent à coudre des masques, des rubans et des drapeaux.

Idéal atelier couture de Dieppe, dont l'une des propriétaires est ukrainienne, est aussi en pleine production. Des centaines de masques ont été vendus jusqu'à présent. Les magasins de la région sont même à court de tissus jaune et bleu.

Des masques, mais aussi des rubans ont été fabriqués dans le cadre de la campagne. Photo : Radio-Canada

Des dons importants selon la communauté ukrainienne

Anastasiia Zaiets est membre du Club Ukrainien de Moncton. Elle indique que la population peut contribuer de nombreuses façons à leur cause.

Le Club ukrainien est en train de collecter de l’équipement de défense, comme des casques ou des gilets. On encourage aussi les gens qui veulent aider avec l’achat de médicaments, de trousses de premiers soins, de tourniquets, de bandages, de gauzes, des sédatifs anti douleur, etc. Aussi nous amassons des denrées non périssables, comme la nourriture en conserve et la nourriture pour bébé [...] des couches et autres produits , énumère-t-elle.

Les dons en argent sont aussi acceptés.

Les fonds amassés par le Club ukrainien de Moncton sont acheminés par l’entremise de Sergey Prytula, une figure publique influente en Ukraine qui a entrepris la mission de recueillir et distribuer les fonds où ils sont nécessaires. Les dons monétaires sont transmis par la Banque nationale ukrainienne.

Toutefois, comme le Club ukrainien n’est pas un organisme de charité, aucun reçu n’est émis pour ces dons. La Croix-Rouge canadienne recueille aussi des dons en lien avec la crise humanitaire en Ukraine.

Une mise en garde

Anastasiia Zaiets émet une mise en garde pour ceux qui veulent aider.

Il y a des arnaqueurs russes qui essaient d’arnaquer des collectes d’argent pour l’Ukraine [...] C’est vraiment important pour nous de vérifier que tout ce qu’on collecte ici soit véritablement envoyé en Ukraine et utilisé.

Elle recommande de bien vérifier l'authenticité des sites web qui affirment recueilir des dons.

Manifestation pour dénoncer l'attaque de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022 à Moncton au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Une nouvelle manifestation d’appui est prévue samedi à Moncton. De plus, un événement de collecte de fonds est organisé le 13 mars au YMCA du quartier nord, en collaboration avec plusieurs entreprises de la région.

Avec des informations d’Océane Doucet et d’Anne-Marie Parenteau