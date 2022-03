De nouvelles chambres dans une unité de réadaptation jeunesse à Drummondville

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) dit composer aussi avec une augmentation des jeunes pris en charge en protection de la jeunesse ainsi qu’une forte demande pour de l’hébergement.

Des bureaux d’intervenants seront transformés en unité de réadaptation jeunesse permettant d’avoir entre 12 et 14 chambres additionnelles. Une fois complétée, la nouvelle unité pourra accueillir des jeunes lors de période de surcapacité telle que nous vivons en ce moment , écrit le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ . Les travaux dureront plusieurs semaines au Centre Edgar-Laforest.

Entre-temps, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ ouvrira des places temporaires d’ici la mi-mars en raison d’un taux d’occupation supérieur à ce que les installations peuvent normalement accueillir.

La représentante nationale de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux APTS Mauricie-Centre-du-Québec MCQ Pascale Leclair-Gingras réagit positivement à l’annonce. Dans un premier temps, pour les jeunes, ça semble être quelque chose de positif, un pas dans la bonne direction, répond-elle. Par contre, dans un deuxième temps, on regrette un peu de ne pas avoir été mis dans la boucle, de ne pas avoir été informés. Les intervenants aussi n’ont pas été mis dans la boucle pour trouver des solutions.

Le syndicat se dit également préoccupé par les solutions temporaires.

Il y a des déménagements de jeunes, probablement des changements au niveau des intervenants. Quand on met un jeune adolescent qui vit des problématiques telles que ceux qui se retrouvent en centre de réadaptation, c’est important d’avoir une certaine stabilité et un lien de confiance qui se crée avec les intervenants. Donc on ne sait pas si ces jeunes-là seront changés d’intervenants. On ne connaît pas les impacts sur les jeunes qui pourraient être déplacés, où ils seront déplacés , illustre-t-elle, mentionnant ne pas savoir comment les services intensifs seront offerts pendant les travaux.

Pascale Leclair-Gingras déplore le manque de communication avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ .