Notre petite mort : faire le deuil d’un enfant qui n’a jamais existé

Après deux reports, Notre petite mort, qui devait être présentée en avril 2020, est enfin dévoilée au public du Théâtre Prospero, à Montréal.

Cette pièce, dont le titre évoque à la fois la jouissance née de l’union des corps et le deuil, raconte l’histoire de Pascale, qui a toujours pensé qu’elle allait devenir mère un jour et qui voit son espoir d’enfanter s’éteindre et l’infertilité mettre son couple à rude épreuve.

Ce n’est pas un sujet qu’on aborde sur les scènes culturelles, mais aussi dans notre entourage. C’est encore tabou de nos jours , estime Émilie Lajoie, qui incarne Pascale et qui signe ici son premier texte.

J’avais envie de donner une voix à ce deuil, ajoute-t-elle. Chaque maternité ou non-maternité a son histoire.

La sexualité abordée de front

La pièce de théâtre comporte notamment une scène particulièrement intime dans laquelle le couple refait l’amour, cette foi sans espoir que ses ébats se soldent par une grossesse. Leur sexualité est devenue mécanique – moins pour le plaisir, et plus pour la procréation – et il y a une espèce de retour, [mais] peut-on encore faire l’amour comme avant, maintenant qu’on sait que plus rien n’arrivera de ça?

Cette scène était délicate à monter, et Sophie l’a fait avec tellement de délicatesse, de douceur, d’humanité , souligne Émilie Lajoie.

La comédienne, vue dans plusieurs pièces de théâtre, mais aussi dans des séries comme District 31, avait déjà travaillé avec Sophie Cadieux à sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal.

C’est d’ailleurs quand elle était en première année au Conservatoire qu’elle a écrit une scène qui s’est par la suite transformée pour devenir Notre petite mort. Les personnages de cette scène m'ont habitée pendant vraiment longtemps, puis j'ai décidé d’écrire leur histoire au complet , explique-t-elle.

Une crainte pour Émilie Lajoie

Si elle vient d’avoir 30 ans, Émilie Lajoie s'interroge depuis longtemps sur la maternité.

« On réalise qu’on tient des choses pour acquises dans la vie. Devenir mère fait partie de mes grands projets de vie, mais si cela ne fonctionne pas, quelle sera ma vie? » — Une citation de Émilie Lajoie, comédienne et dramaturge

Avec Notre petit mort, elle interroge aussi la maternité comme accomplissement nécessaire pour les femmes. J’ai voulu exposer la pression qu’on reçoit, mais aussi qu’on se met entre nous d’être une mère, une professionnelle et une blonde accomplie , dit-elle, à l’heure où la maternité parfaite se met en scène sur les réseaux sociaux.

Je suis la première à suivre toutes les mères sur Instagram, par curiosité. C’est intrigant, mais ça met de la pression.

La pièce Notre petite mort, dans laquelle jouent aussi Sylvie Potvin et Simon Rousseau, est présentée jusqu’au 19 mars au Théâtre Prospero.

Ce texte a été écrit à partir de l'entrevue réalisée par Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin.