Les libéraux de la Nouvelle-Écosse entament leur assemblée générale annuelle

Les membres du parti entament leur deuxième campagne à la direction en deux ans et les élus tentent toujours de trouver leur place dans l'opposition.

Les membres sont aussi embourbés dans une lutte pour savoir si les réunions hybrides qu'ils ont prévues pour vendredi et samedi devraient même avoir lieu.

Les luttes internes dans lesquelles sont impliqués des membres passés et présents du conseil d'administration, du personnel, des bénévoles et même l'ancien premier ministre Stephen McNeil ont créé des divisions.

Les luttes internes impliqueraient entre autres l'ancien premier ministre Stephen McNeil. Photo : CBC/Nic Meloney

Des courriels internes illustrant le conflit, y compris la façon dont le parti a géré le vol de milliers de dollars par un ancien membre du personnel et la récupération ultérieure de l'argent, ont été divulgués aux journalistes par des comptes de messagerie anonymes.

Et un mouvement a émergé cette semaine avec un site web encourageant le report de l'assemblée générale annuelle.

Au départ, les personnes impliquées dans ce site ont refusé de s'identifier. Puis des bénévoles du parti, Trish Maynard et Cameron MacKay, ont revendiqué le mérite en tant que cofondateurs du mouvement pour reporter la réunion.

Cameron MacKay dit qu'il est raisonnable de retarder l'AGA parce que bien des membres ont l'impression de ne pas savoir ce qu'il se passe. Elle ne croit pas que les rencontres devraient avoir lieu avant que le parti ait élu un nouveau chef en juillet.

Lorsque nous donnons de l'argent à une fête et que nous ne réalisons pas qu'il y a un vol interne, il y a de quoi perdre confiance , dit-elle.

Jeudi, le président du parti provincial a publiquement demandé que ce site Internet soit retiré. Joseph Khoury dit que le parti envisage aussi une action en justice en réponse à ce qu'il appelle une campagne diffamatoire et le vol potentiel de données internes du parti.

Le site Internet comprend une pétition que les gens peuvent signer en faveur du report de l'AGA. Ce que la plupart des signataires ne savaient pas, c'est que leurs noms et adresses courriel personnelles jointes au formulaire pourraient être diffusés sur une liste de distribution comprenant des centaines de personnes, y compris des journalistes de plusieurs médias.

Joseph Khoury, président du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse, lors du congrès virtuel de la formation politique le 6 février 2021. Photo : Radio-Canada

Joseph Khoury dit que le parti était inondé de plaintes concernant les courriels, et il pense que la liste de distribution avait été au moins partiellement constituée à partir de données que d’anciens employés ont prises après avoir quitté leur emploi.

Il a également déclaré que le parti avait des preuves reliant le numéro de téléphone portable de l'ancien membre du caucus et du bureau du premier ministre Stephen Tobin à un compte Twitter associé au site Internet de Trish Maynard et Cameron MacKay.

Stephen Tobin dit qu'il soutient les efforts du groupe, mais qu'il n'est pas directement impliqué. Il a rejeté la suggestion qu'il avait quoi que ce soit à voir avec leurs médias sociaux et il a confirmé qu'il n'avait rien à voir avec la prétendue suppression des coordonnées personnelles du parti.

Stephen Tobin nie catégoriquement les allégations de comportement inapproprié qui pèsent contre lui. Photo : CBC

Bien que j'applaudisse les efforts de ceux qui prennent position et se manifestent, je n'ai et je ne veux absolument rien avoir à faire avec le Parti libéral de la Nouvelle-Écosse pour le moment , écrit-il dans un courriel.

Cameron MacKay dit plutôt que la liste de diffusion est une compilation de listes de distribution de divers membres du parti et que le site Internet restera actif.

Malgré les accusations selon lesquelles le conseil d'administration aurait bâclé la gestion du vol et les appels à la démission des membres du conseil d'administration, Joseph Khoury dit que lui et ses collègues avaient été efficaces et que les affaires du parti avaient été conduites avec honnêteté et intégrité .

Les accusations sont fausses. Le fait est que le parti est en très bonne forme.

Le problème est que de nombreux membres ne semblent pas sûrs que ce soit le cas.

Plus de 1000 personnes ont signé la pétition. Le parti se retrouve à la recherche d'un nouveau chef et d'un moyen de regagner le terrain politique perdu au milieu de ce qui semble être une lutte interne qui divise.