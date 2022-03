Les Jardins Mistouk et Rio Tinto travailleront main dans la main

On est une grosse industrie, donc 800 employés, et je pense que d'être conscients de notre impact sur l'environnement, ça commence maintenant et ça commence autour de nous, dans notre communauté , explique la conseillère communauté et communication à l’usine Alma, Marie-Kim Bouchard.

Marie-Kim Bouchard est conseillère communautés et communication à l'usine d'Alma de Rio Tinto. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Trois facettes à une même entente

Ce maillage entre l’entreprise d’économie sociale et le géant de l’aluminium comprend trois volets.

Les Jardins Mistouk agiront d’abord comme maraîcher d’entreprise. Les légumes produits seront mis en vente auprès des employés de l’usine.

Tous les mercredis, quand on finit de travailler, on peut s'acheter quelques légumes qu'on peut ensuite amener à la maison, explique Jean Bouchard, opérateur dans les salles de cuve. Ce sont tous d'ailleurs des légumes biologiques.

Jean Bouchard, un employé à l'usine d'Alma de Rio Tinto, achète des légumes des Jardins Mistouk chaque mercredi. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

En contrepartie, Rio Tinto contribue au financement d’un jardin de solidarité. La multinationale donne 25 000 $ par année sur trois ans aux Jardins Mistouk. L'entreprise contribue ainsi au financement et à la production d'environ 25 000 livres de légumes par année donnés notamment à la Moisson d'Alma.

On a l'habitude d'avoir les invendus ou les produits qui sont un peu plus avancés, explique la coordonnatrice de l’organisme alimentaire, Anne-Claude Tremblay. Ça leur fait tellement plaisir de recevoir des légumes et des fruits frais. Les gens sont vraiment heureux d'avoir de la diversité aussi dans leur panier d'aide alimentaire.

Annie-Claude Tremblay est coordonnatrice à la Moisson d'Alma. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Le soutien de Rio Tinto pour le jardin de solidarité permet également de poursuivre le projet des Robinculteurs. C'est un plateau en employabilité. Deux jours par semaine, des gens viennent passer du temps ici aux Jardins Mistouk , précise le maraîcher en chef Zenon Genest.

Zénon Genest, chef maraîcher aux Jardins Mistouk, travaille avec les Robinculteurs, des jeunes en réinsertion sociale. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Le dernier volet de l’entente touche l’éducation populaire. Les employés de Rio Tinto sont invités à participer aux missions des Jardins Mistouk, que ce soit en devenant bénévoles ou en visitant le site.

Ils ont toujours besoin d'aide pour les machineries. Nous, on a des ingénieurs, on a des gens qui aiment ça jouer avec des machines aussi. Pourquoi pas mener à bien notre partenariat et les aider là-dedans avec nos connaissances et nos compétences? , illustre Marie-Kim Bouchard de Rio Tinto.

Une partie des potagers des Jardins Mistouk en été, où toutes sortes de légumes sont produits. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Les Jardins Mistouk mettent en marché des légumes jusqu'à la fin de l'automne. Ils espèrent poursuivre la production tout au long de l'année, notamment en démarrant une cuisine de transformation.

D'après le reportage de Romy Boutin St-Pierre