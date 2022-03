COVID-19 : l’Ontario recense 28 morts de plus; les hospitalisations diminuent

Il y a 13 hospitalisations de moins que la veille et 5 patients de moins aux soins intensifs.

Le total des hospitalisations se chiffre à 821 vendredi, y compris 262 patients aux soins intensifs.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, précise que 44 % des patients infectés ont été admis à l'hôpital à cause de la COVID-19. Les autres ont été diagnostiqués par la suite. Aux soins intensifs, 80 % des patients infectés y ont été transférés en raison du virus.

À titre de comparaison, il y avait 1003 hospitalisations et 297 patients aux soins intensifs il y a une semaine.

Il y a 2085 nouveaux cas confirmés de COVID-19 vendredi. Toutefois, ce chiffre représente une sous-évaluation des infections, compte tenu de l'accès restreint aux tests de dépistage PCR.

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, estime que le nombre réel de cas est environ dix fois plus grand.

Cela dit, il croit que les conditions sont assez bonnes pour permettre d'enlever le masque dans les lieux publics à la fin de mars, si la tendance actuelle se poursuit. Aucune date n'a été annoncée pour l'instant.

La santé publique déplore 28 décès de plus vendredi, y compris 2 morts survenues il y a plus d'un mois qui sont ajoutées au bilan à la suite du nettoyage de données.

De son côté, la ministre Elliott annonce qu'elle ne sollicitera pas un autre mandat en juin, mais elle demeurera en poste jusqu'au scrutin provincial.

Foyers pour aînés

Les centres de soins de longue durée rapportent 2 décès et 52 cas de plus chez les bénéficiaires, en plus de 41 infections supplémentaires parmi les employés.

À l'heure actuelle, environ 10 % des foyers pour aînés de la province font face à une éclosion.

Écoles

Deux écoles sont fermées en lien avec la pandémie.

Vaccination

Un peu plus de 17 000 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées jeudi, y compris près de 8900 doses de rappel.

Dépistage

Un peu plus de 15 900 tests PCR ont été effectués dans la province au cours des dernières 24 heures. Leur taux de positivité est de 10,7 %.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 1 109 493 cas de COVID-19 et 12 525 décès.