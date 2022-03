Les enquêtes sur la mort de 9 Autochtones à Thunder Bay sont enfin terminées

Le rapport a été déposé devant le Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police (OIPRD) , la Commission des services policiers de Thunder Bay ainsi qu'aux familles et à leurs avocats. Le coroner en chef a précédemment confirmé que d'autres enquêtes sur les décès seront rouvertes et qu'un nouvel examen systémique sera bientôt mis en branle.

Le service de police de Thunder Bay, dans le Nord de l'Ontario, fait face à des plaintes relatives aux droits de la personne et à des enquêtes distinctes de la Police provinciale de l'Ontario et de la commission de police civile

À la suite d’enquêtes externes croissantes et de plaintes relatives aux droits de la personne contre le service de police de Thunder Bay, les dirigeants des Premières Nations du Nord-Ouest de l'Ontario demandent plus de transparence et de responsabilité.

Quelque chose de drastique doit être fait immédiatement pour les situations où l’on doit négocier avec la police de Thunder Bay , a déclaré Melvin Hardy, le grand chef adjoint régional du Supérieur Nord de la Nation Anishinabek, qui défend les intérêts de 39 Premières Nations à travers la province.

La police fait actuellement l'objet d'au moins neuf plaintes relatives aux droits de la personne. La Police provinciale de l'Ontario a confirmé qu’une enquête sur des membres anonymes du service est en cours.

La Commission civile de la police de l'Ontario enquête sur une inconduite grave du sous-chef Ryan Hughes, actuellement suspendu, de l'actuelle cheffe Sylvie Hauth, de l'avocate de la police Holly Walbourne et des dirigeants du service de police.

La cheffe de la police de Thunder Bay, Sylvie Hauth, et le chef adjoint, Ryan Hughes, au centre sur cette photo, comptent parmi ceux qui sont visés par une enquête. Photo : Radio-Canada / Cathy Alex

Dans une déclaration envoyée par courriel, le service de police précise : Nous avons travaillé avec diligence pour améliorer nos relations avec les peuples autochtones. Nous avons également fait beaucoup de progrès dans la mise en œuvre des recommandations de la Seven Youth Inquest et du rapport Une confiance trahie.

Le porte-parole a également souligné leur site Web « Breaking Barriers », qui documente le travail du service de police pour lutter contre le racisme systémique et créer un changement organisationnel, à la suite de la publication de la part de deux organismes de surveillance de la police de l'Ontario de rapports en 2018 identifiant des preuves de racisme systémique.

Les dirigeants recherchent plus de responsabilité, de vérité

Alors que le service de police fait face à un examen renouvelé de plusieurs directions, Melvin Hardy déclare qu'il aimerait percevoir une responsabilité accrue envers le public.

« Nous sommes préoccupés par la transparence de certaines de ces [enquêtes externes] et nous souhaitons qu'elles soient traitées afin que les personnes vivant dans la région puissent être rassurées qu'il y a un service de police qui sera propice à leur sécurité. » — Une citation de Melvin Hardy, grand chef adjoint régional du Supérieur Nord de la Nation Anishinabek

En ce qui concerne le rapport final, M. Hardy a déclaré qu'il voulait confronter la vérité, la reconnaissance des erreurs passées et apporter un peu de paix aux familles qui ont vécu deux, voire trois enquêtes sur la mort de leurs proches.

D'après les informations de CBC News