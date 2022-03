L’aide sociale offerte pour combattre la pauvreté en Saskatchewan remise en question

Selon un rapport récemment publié par l’Université de Regina, plus de 20 % des habitants de la Saskatchewan vivent dans la pauvreté alors que la pauvreté infantile s’élève à 26 %.

Le professeur associé à la Faculté de travail social de l'Université de Regina, Miguel Sanchez affirme que l’impact de la pauvreté est profond en Saskatchewan.

Il ajoute que les programmes de soutien que la province offre aux personnes financièrement vulnérables ne sont pas suffisants pour les aider à s’en sortir.

« Pour aider une famille qui vit sous le seuil de pauvreté, il faut leur donner assez d’argent pour qu’ils puissent atteindre ce seuil. » — Une citation de Miguel Sanchez, professeur associé à la Faculté de travail social de l'Université de Regina

L’insuffisance du programme de revenu provincial

Miranda Hanis, une habitante de Regina, dépend financièrement du Programme saskatchewanais de soutien du revenu (SIS) depuis qu’elle a perdu son travail il y a quelques années.

Elle affirme que le chèque de 860 $ qu’elle reçoit du SIS, est à peine suffisant pour pouvoir payer son loyer.

Miranda Hanis ajoute qu’elle vit avec son fils qui travaille à temps partiel, mais que leur situation financière est de plus en plus précaire à cause de l’impact de la pandémie et de la hausse des prix des aliments.

« Avant, je pouvais acheter un peu de viande, mais je ne peux plus me le permettre maintenant à cause de la hausse des prix. » — Une citation de Miranda Hanis, habitante de Regina

Miranda Hanis affirme qu’elle doit souvent solliciter de l’aide auprès des banques alimentaires.

Selon le porte-parole de l’organisme Regina Anti-Poverty Ministry, Peter Gilmer, le cas de Miranda Hanis n’est pas isolé.

Il estime que le Programme saskatchewanais de soutien du revenu SIS cause plus de pauvreté dans la province.

Peter Gilmer affirme qu’à cause de ce programme, de plus en plus de personnes doivent choisir entre l’achat des aliments, payer leurs factures ou payer le loyer.

Une situation qui, selon lui, les rend plus vulnérables à l’itinérance.

Avec les informations d’Omayra Issa