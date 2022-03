Heather Stefanson défend son dévouement envers ses fonctions face au NPD

Le Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD) l’a mise au pied du mur, en présentant son calendrier de travail qu’il a pu obtenir grâce à une demande d'accès à l'information.

Le Nouveau Parti démocratique NPD a porté cette accusation jeudi en lui demandant de défendre son engagement envers ses responsabilités.

L’agenda de Heather Stefanson lorsqu’elle était ministre de la Santé de janvier à août 2021 montre un éventail de réunions prévues, y compris certains soirs, mais la plupart des week-ends ne présentent aucun rendez-vous.

Selon l’opposition officielle, c’est une preuve qu'elle n'était pas concentrée sur ses responsabilités ministérielles les samedis et dimanches alors que la pandémie de COVID-19 mettait le système de santé à rude épreuve.

Heather Stefanson assure que le calendrier ne reflète pas adéquatement le temps qu'elle consacrait à ses tâches.

Chaque heure de chaque jour, ils savent que nous recevons des messages textes et des appels téléphoniques. Ces appels n'apparaissent pas toujours dans notre calendrier , soutient Mme Stefanson pendant la période de questions à l'Assemblée législative.

Je suis absolument dévouée aux gens de cette province pour qu'ils aient un meilleur endroit où vivre.

La pandémie exige un travail en continu, selon le NPD

Pour le parti de l’opposition, en tant que ministre de la Santé, Mme Stefanson aurait dû travailler 24 heures sur 24 pendant les périodes difficiles de la pandémie.

Les Manitobains ne prennent pas congé les week-ends pendant la crise, et nous ne devrions pas nous attendre à ce que nos dirigeants fassent différemment , lance la porte-parole du Nouveau Parti démocratique NPD , Nahanni Fontaine.

Des députés du Parti progressiste-conservateur du Manitoba PC se rallient à la défense de Mme Stefanson

Selon l'actuelle ministre de la Santé mentale, Sarah Guillemard, il est déplorable qu'une féministe autoproclamée s'en prenne à une mère qui travaille et qui a atteint le plus haut niveau de fonction dans cette province , dit-elle en direction de la députée de St. Johns.

Le chef parlementaire Kelvin Goertzen admet qu'il a eu des différends avec des ministres de la Santé de différents partis politiques, mais qu'il n'a jamais dénigré leur éthique de travail.

C'est l'un des postes les plus difficiles de cette législature. La première ministre, cette ancienne ministre de la Santé, a accepté ce poste et, comme tous les autres ministres de la Santé, a un agenda chargé jour et nuit.

Nahanni Fontaine souligne que les ministres du gouvernement ont du personnel qui tient leurs calendriers de façon méticuleuse.

Elle soutient qu'il n'est pas acceptable que Mme Stefanson prétende qu'elle travaillait les fins de semaine, alors que son calendrier ne l'indique pas.

J'ai du mal à croire que, compte tenu de la possibilité dont disposent les ministres en matière de dotation en personnel et des exigences qu'ils ont en tant que ministres, cela ne serait pas enregistré , affirme-t-elle.

En tant que députée de l'opposition, Mme Fontaine ajoute qu'il lui arrive de répondre à des courriels et à des appels à minuit, ce qui, selon elle, devrait figurer dans l'agenda de Mme Stefanson, si elle faisait de même.

Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, n'abonde pas dans le même sens que le Nouveau Parti démocratique NPD .

Il soutient qu'il travaille lui-même le soir et la fin de semaine, mais qu'il ne l'inscrit pas toujours à son agenda.

Avec un système de santé en crise et une guerre en Ukraine, le Nouveau Parti démocratique NPD a fait une demande d'accès à l'information qui peut ou non montrer quelque chose. C'est vraiment pathétique , déplore-t-il.

Avec les informations de Ian Froese