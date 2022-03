Je ne répondais plus aux invitations pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs, car j’avais l’impression d’avoir épuisé la question. Cette année, j’ai cependant ressenti un regain d’intérêt.

Maintenant que les célébrations sont terminées, je me sens à l’aise de faire le point des événements que j’ai suivis ici et là et des souvenirs que j’ai fouillés.

J’ai suivi des présentations sur la présence et les accomplissements remarquables des Noirs au Canada et à l’extérieur. J’y suis habitué et je l’ai moi-même fait par le passé.

Des souvenirs de mon arrivée en Alberta ont cependant éveillé le désir d’entendre aussi d’autres voix en pareille occasion.

À l’hiver 2004, mon épouse et moi avons mis les pieds pour la première fois dans cette partie de l’ouest du pays.

Un événement culturel organisé au Campus Saint-Jean, à Edmonton, a donné une motivation supplémentaire à notre décision de nous installer dans cette province.

Un organisme qui émergeait à l’époque, le Centre d’accueil et d’établissement, m’avait invité à modérer une célébration de la présence des francophones congolais dans la ville.

Je n’ai jamais oublié cet honneur reçu d’entrée de jeu, car il m’a laissé le sentiment d’être rapidement adopté par une communauté franco-albertaine, multiculturelle et multiraciale.

Les organisateurs et les participants m’ont aussi laissé l’impression que ma nouvelle communauté était prête à accepter ce que je pouvais lui offrir.

Je reste également marqué par le témoignage d’un couple franco-albertain blanc qui disait être revenu d’Afrique ragaillardi par le travail et de belles amitiés développés avec des Noirs.

Tiens, me disais-je, c’est formidable. Qu’est-ce que je peux espérer entendre de mieux?

Des Blancs qui parlent de leurs amis noirs et, inversement, du travail fait ensemble et du désir partagé de forger un destin commun : ça m’emballe!

Malheureusement, dans les événements et les célébrations du Mois de l’histoire des Noirs, cet aspect me semble moins ressortir. J’aimerais que ces autres voix en fassent partie intégrante.

Dire que des Noirs ont été au Canada depuis des siècles et y ont accompli des choses admirables, parler des injustices ou des discriminations dont ils ont souffert, c’est bien.

Mais, à mon avis, pour instaurer une société inclusive, ces autres voix sont nécessaires. Je plaide pour des célébrations qui suscitent des témoignages croisés.

J’aimerais entendre parler des discussions et des amitiés qui dépassent le mythe de l’identité raciale afin de bâtir et de renforcer une communauté multiraciale forte et vibrante dans ce pays.