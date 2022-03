« Va falloir trouver le chemin de l’harmonie », dit le maire de Saint-Barnabé

C’est une succession d’événements qui fait qu’on est là. M. Beaudry est arrivé en poste en août 2020. Pour le conseil actuel, il ne fait plus le travail qui est demandé, mais c'est sûr que tant et aussi longtemps que ce dossier-là va être sur la table, ça va être difficile de se retrouver. Va falloir que les conseillers gagnent confiance en M. Beaudry si M. Beaudry revient au travail. Sinon va falloir trouver une candidature, un candidat qui va le remplacer, [pour lequel] tout le monde va s’entendre et lui donner pleinement confiance , a soutenu le maire Laverdière sur les ondes de l’émission Toujours le matin.

Le premier magistrat a voté contre une résolution présentée par le conseiller André Bertrand lundi, une résolution qui suspend le processus d’évaluation du DG Martin Beaudry en congé sans solde depuis début février.

Cette résolution donne aussi le mandat à la firme Claude Grenier Ressources Humaines inc., qui a évalué le DG en question jusqu’à maintenant, de négocier une fin d’emploi convenant à chacune des parties . Cinq conseillers ont voté pour, la sixième Lynda Chabot ayant déjà démissionné au moment de ce vote.

« Tant et aussi longtemps que ce dossier va être sur la table, ça va être difficile de se retrouver. » — Une citation de Guillaume Laverdière, maire de Saint-Barnabé

Le maire Laverdière fait face à une fronde de quatre conseillers municipaux mécontents. Ils l’accusent d’appuyer le DG, qu’il a connu dans un contexte politique, selon l’un d’entre eux.

Le fait qu’on a fait campagne ensemble… je suis allé les chercher justement sur la base de me dire : "Je ne veux plus de division, je veux que la municipalité de Saint-Barnabé se dote d’un conseil qui va travailler en harmonie pour le bien de Saint-Barnabé". De voir ça aujourd’hui, surtout de perdre une conseillère, ça m’a fait un pincement au cœur, a dit celui qui ne s’attendait pas à vivre une telle situation avec des gens qu’il a encouragés à faire campagne avec lui.

Selon le maire, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a offert d’accompagner les élus de la municipalité. La proposition d’accompagnement du ministère, bien les élus qui forment la majorité la rejettent… parce que pour eux, le seul et unique problème, c’est M. Beaudry qui est à la direction générale. Ils n’ont pas de regard sur eux. C’est de ne pas se donner tous les outils pour régler les problèmes autour de la table , a-t-il déclaré.

Guillaume Laverdière appuie la proposition d’accompagnement, tout en précisant que ce n’est pas une mise sous tutelle ou un mandat d’administration provisoire.

Il est vraiment juste question de formation, de répondre à nos questions, et d’être là, comme on avait eu au dernier mandat, sous M. Lemay, un accompagnement lors de nos séances de travail, qu'on se trouve un cadre de travail simple et convivial où tout le monde est capable de parler et de s’entendre, et que ça fait avancer la municipalité , a-t-il expliqué.

Malgré l’adversité, le maire ne compte pas démissionner.