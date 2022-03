Deuxième incinération accidentelle en 5 ans en Nouvelle-Écosse

Joe Curry dit qu'il a suivi tous les règlements de son côté et que toute erreur d'identification ou de manipulation du corps s'était produite avant sa prise en charge à l'hôpital régional du Cap-Breton en décembre.

Je pose la question, 'Comment est-ce arrivé?' J'ai fait tout ce que je devais faire, dans l'ordre où je devais le faire et en tenant pleinement compte des souhaits de cette famille , dit Joe Curry.

« L'hôpital a fait une erreur, ils ont sorti le mauvais corps et ça pourrait se reproduire. » — Une citation de Joe Curry, directeur funéraire

Joe Curry, a 80 ans et ça fait plus de 25 ans qu’il est directeur funéraire.

Il avait pris sa retraite, mais il est revenu travailler l'année dernière pour aider la maison funéraire Forest Haven près de Sydney. Depuis il dit avoir fourni des services funéraires à plus de 150 familles, avant que son permis ne soit révoqué.

La province est sur le point d'examiner le permis de Forest Haven Funeral Home le 11 mars, et ne fera aucun commentaire tant que cet examen ne sera pas terminé. Photo : Radio-Canada / Matthieu Moore

Par principe, il a décidé de faire appel pour récupérer son permis.

Je ne cherche pas d'emploi , dit-il. J'ai pris ma retraite quatre fois. J'ai apprécié ma retraite à chaque fois, mais on m'a demandé de revenir pour servir des gens qui n'étaient pas servis.

Monsieur Curry dit qu’il a reçu une vague de soutien de la part des familles qu'il a aidées. Il se dit blâmé pour un problème dans le processus qui est hors de son contrôle.

La seule erreur dans cette procédure a été commise à l'hôpital , dit-il.

« Je n'ai rien à me reprocher pour aucun élément de cette situation, aucun. » — Une citation de Joe Curry, directeur funéraire

Il s'agit de la deuxième incinération accidentelle au cours des cinq dernières années. C’est pour ça que le Conseil d'enregistrement des embaumeurs et des directeurs de funérailles a demandé à la province d'améliorer les exigences de formation pour les directeurs funéraires et de renforcer les réglementations concernant la crémation et l'identification et le suivi des corps, connus sous le nom de chaîne de possession.

La décision disciplinaire du conseil a noté, entre autres, que Joe Curry n'avait pas maintenu cette chaîne de possession.

En 2018, l'ancien gouvernement libéral a apporté des modifications réglementaires après qu'une femme de Berwick ait été incinérée à tort, affirmant que cela ne devrait plus jamais se reproduire.

Gary Bennett, dont la défunte épouse Sandra a été accidentellement incinérée en décembre 2017, a déclaré que certains des changements allaient dans la bonne direction, mais que ce n’était pas suffisant.

Andrew Huskilson est propriétaire de H.M. Huskilson's Funeral Homes and Crematorium basé à Yarmouth et il est aussi membre de l’Association des services funéraires de la Nouvelle-Écosse

Andrew Huskilson, propriétaire de H.M. Huskilson's Funeral Homes, basé à Yarmouth, affirme que les règlements de la Nouvelle-Écosse doivent être modifiés, y compris ceux qui ne relèvent pas des pompes funèbres. Photo : Gracieuseté : Andrew Huskilson

Il explique qu’il n'y a pas de norme pour enregistrer la chaîne de possession.

À l'époque, en 2018, Service Nouvelle-Écosse pensait qu'il était préférable de permettre aux salons funéraires de développer leur propre méthode , dit-il.

La Nouvelle-Écosse a le deuxième taux d'incinération le plus élevé de tout le Canada et nos règlements doivent être modifiés. Il reste encore beaucoup à faire.

Le gouvernement doit également revoir les procédures en dehors du champ d'application des pompes funèbres, pense Andrew Huskilson.

Avec ce qui s'est passé, le ministère de la Santé va devoir examiner ce qu'il fait, et peut-être aussi les services des médecins légistes. Nous devons travailler en collaboration, ensemble, pour bien faire les choses.

Après la révocation du permis de Joe Curry, l'association funéraire a décidé d'offfrir une formation de développement professionnel sur des sujets tels que la chaîne de possession et l'identification du corps.

Ç’a été fait plus tôt cette semaine et environ la moitié de tous les directeurs funéraires de la province ont participé.

Le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse et Service Nouvelle-Écosse ne vont pas commenter tant que l’enquête sur le cas de monsieur Cury ne sera pas terminée.

La province devrait revoir le permis de Forest Haven Funeral Home le 11 mars.