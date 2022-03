Des milliers de partisans des Flames non masqués ont rempli le Saddledome de Calgary jeudi soir lors d’un match contre les Canadiens de Montréal. Certains partisans ont toutefois préféré continuer à porter le couvre-visage.

Depuis que la province a entamé la phase 2 de son plan de réouverture le premier mars, l'aréna, qui peut accueillir plus de 19 000 personnes, peut être rempli au maximum de sa capacité, et les partisans peuvent choisir de porter ou non un masque.

C'est tout simplement génial de retrouver une certaine normalité , a lancé James Benford, avant d'entrer dans l'aréna.

D'autres ont préféré garder la protection supplémentaire. Brian Nancoo n’était pas tout à fait prêt à enlever son masque pour se promener à l'intérieur de l'aréna.

Je suis encore très prudent, c'est pourquoi je porte le masque et je continuerai à le porter pendant le match et j'essaierai de garder une distance sociale , a-t-il dit, ajoutant qu'il n'a rien contre ceux qui décident de ne pas porter le masque.

Une fois assis, a-t-il dit, il pourrait décider de le retirer en fonction de la proximité de la personne assise à côté de lui. Il estime qu'en général, les gens sont plus prudents et plus responsables qu'avant.

Risque pour les soins de santé

L'Alberta est l'une des premières provinces à lever l'obligation de porter le masque dans les grands lieux intérieurs, tout en n'exigeant plus que les gens présentent une preuve de vaccination ou un test négatif.

On s'inquiète du fait que l'Alberta va probablement un peu plus vite que les autres provinces , dit Craig Jenne, professeur associé au département de microbiologie, d'immunologie et de maladies infectieuses de l'Université de Calgary, rappelant que les capacités du réseau de la santé sont limitées.

Selon lui, dans tous les événements rassemblant un nombre significatif de personnes non vaccinés, il y a un risque que des personnes attrapent la COVID-19 et développent des symptômes pouvant nécessiter une hospitalisation.

Il rappelle que les vaccins sont encore remarquablement efficaces pour prévenir les maladies graves et les hospitalisations, remarquant que si le nombre d'hospitalisations dans la province est en baisse, il ne diminue pas aussi rapidement que lors des vagues précédentes.

Cependant, dit-il, il est difficile de dire si un match de hockey comme celui de jeudi pourrait se transformer en un événement de super propagation, car avec la réduction de l'utilisation des tests PCR dans la province, il y a moins de données pour aider à comprendre où et comment le virus se propage.

Selon Craig Jenne, le port du masque est toujours utile, mais il ne l'est pas autant si les personnes qui vous entourent n'en portent pas aussi.

Avec les informations de Jo Horwood